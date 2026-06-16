快訊

阿爾巴尼亞不出售！川普女婿千億投資渡假村 引爆反政府示威

三大法人買超582億元！外資3天回補逾千億 台積電尾盤急拉台股收最高

國內最小日本腦炎病例！花蓮3月大女嬰發病逾半個月才確診 仍住院中

聽新聞
0:00 / 0:00

北韓力推旱稻栽植 專家：乾旱惡化警訊

中央社／ 首爾16日綜合外電報導

北韓官媒今天報導，當局正加速推廣旱稻種植，旱稻依靠灌溉或降雨而非傳統水田環境。專家分析，此舉反映北韓乾旱情況持續嚴峻，今年糧食生產前景堪憂。

法新社引用北韓官媒報導，擁有核武的北韓因武器發展計畫受到多項制裁，長期面臨萎靡的國家經濟體制及糧食短缺。聯合國北韓人權問題特別專員薩蒙（Elizabeth Salmon）2月表示，糧食短缺仍是北韓主要人道議題。

官方性質的北韓中央通信社（KCNA）今天報導，全國各地正加緊進行旱稻種植。」這份報導發布前，朝中社4月曾警告，北韓遭遇「異常」且「嚴峻」的乾旱，正在採取對策保護農作物。

韓聯社報導，北韓國家電視台上個月報導，北韓西部黃海南道（South Hwanghae Province）各地出現嚴重乾旱。

專家表示，最新報告顯示，這個封閉且貧困的國家乾旱情況依舊嚴峻。

南韓東國大學（Dongguk University)教授金容鉉（Kim Yong-hyun，音譯）表示，旱稻是水資源匱乏時的替代作物。「如果北韓正在擴大旱稻種植面積，可能代表對今年糧食生產前景有所顧慮」。

研究北韓事務的南韓梨花女子大學教授朴元坤（Park Won-Gon），同意報告中認為北韓乾旱「並未改善」的說法。

朴元坤表示，「北韓每年面臨約50萬至100萬噸的糧食短缺」。

延伸閱讀

好讀周報／歐洲熱穹危機！英法愛爾蘭創高溫 「超級聖嬰」可能出現

荷莫茲海峽重開 專家：供應鏈「微血管」已破壞

亞洲國家高官先後到訪 港評：中國周邊外交收成效

林中斌／川習會待續 中美台前景待變

相關新聞

法國女童慘案！法官竟害死11歲小女孩

法國「莉亞娜案」：一位11歲女童之死，揭開司法過勞體系弊病

在保護區蓋渡假村！川普女婿千億開發案引爆阿爾巴尼亞反政府示威

阿爾巴尼亞發生大規模示威抗議，民眾從6月1日開始聚集在首都地拉那，到6月14日時一度達到十多萬人。抗議的主要訴求，是要政府即刻停止阿爾巴尼亞西南部保護區的大型渡假村開發計畫，而隨著抗議持續，要求總理艾迪．拉馬（Edi Rama） 下台的聲浪也開始出現。 這個爭議的開發案位於阿爾巴尼亞西南部的維約薩-納爾塔（Vjosa-Narta）保護區，於今年2026年5月時被民眾發現，部分海灘地段已裝上帶刺鐵絲網並有推土機開入，引起地方居民與環保團體強烈抗議。而這座由美國總統川普的女婿賈瑞德．庫許納（Jared Kushner）參與投資的渡假村開發案，正引發自1991年共產主義政權垮台以來，阿爾巴尼亞規模最大的反政府示威活動之一，抗議至今仍未見平息。

「紙箱撕成鞋」起標20元…成交飆漲3萬倍！日藝術家：太震驚

一件以紙箱為素材的作品，竟創下驚人的拍賣價格！日本藝術家黑主嚴太（@Kuronushi_）近期將一件名為「鞋子」的紙箱藝術作品放上網拍，起標價僅設定為100日圓（約台幣20元）。沒想到競標金額一路增加，最終以高達312萬日圓（約台幣61.4萬元）的驚人天價結標，這金額的巨大落差在網路上引發熱烈討論。

路人突遭慢跑男狠推！險被公車輾過成懸案…警逮億萬富翁 與皇室關係密切

英國一樁近十年舊案有了新進展。九年前，一名女子遭到一名跑者推倒在車道上，差點被公車輾過，然而一直無法抓到兇手，直至今年6月15日，英國警方宣布逮捕一名嫌犯。

減肥針每月50元納紅藍卡 醫生「手上有長串病患」恐吃不消

聯邦醫療保險(Medicare，俗稱紅藍卡)7月啟動的一項計畫，將以每月50元的價格，向大眾提供GLP-1減肥藥物，這項措施預計將會釋放市場對Wegovy、Zepbound和其他熱門減肥藥物積壓的需求，並可能在診所造成新一波就診瓶頸。

台男新加坡涉信用卡詐騙落網 最高可判10年監禁

新加坡警方近日查獲信用卡詐騙案，逮捕一名28歲台灣男子與2名新加坡男子。警方表示，近年有外籍人士充當詐騙集團「車手」，依...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。