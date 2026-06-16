北韓力推旱稻栽植 專家：乾旱惡化警訊

北韓官媒今天報導，當局正加速推廣旱稻種植，旱稻依靠灌溉或降雨而非傳統水田環境。專家分析，此舉反映北韓乾旱情況持續嚴峻，今年糧食生產前景堪憂。

法新社引用北韓官媒報導，擁有核武的北韓因武器發展計畫受到多項制裁，長期面臨萎靡的國家經濟體制及糧食短缺。聯合國北韓人權問題特別專員薩蒙（Elizabeth Salmon）2月表示，糧食短缺仍是北韓主要人道議題。

官方性質的北韓中央通信社（KCNA）今天報導，全國各地正加緊進行旱稻種植。」這份報導發布前，朝中社4月曾警告，北韓遭遇「異常」且「嚴峻」的乾旱，正在採取對策保護農作物。

韓聯社報導，北韓國家電視台上個月報導，北韓西部黃海南道（South Hwanghae Province）各地出現嚴重乾旱。

專家表示，最新報告顯示，這個封閉且貧困的國家乾旱情況依舊嚴峻。

南韓東國大學（Dongguk University)教授金容鉉（Kim Yong-hyun，音譯）表示，旱稻是水資源匱乏時的替代作物。「如果北韓正在擴大旱稻種植面積，可能代表對今年糧食生產前景有所顧慮」。

研究北韓事務的南韓梨花女子大學教授朴元坤（Park Won-Gon），同意報告中認為北韓乾旱「並未改善」的說法。

朴元坤表示，「北韓每年面臨約50萬至100萬噸的糧食短缺」。