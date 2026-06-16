台男新加坡涉信用卡詐騙落網 最高可判10年監禁

新加坡警方近日查獲信用卡詐騙案，逮捕一名28歲台灣男子與2名新加坡男子。警方表示，近年有外籍人士充當詐騙集團「車手」，依法詐騙犯可能面臨最長10年監禁、罰金、鞭刑。

根據新加坡警察部隊（Singapore Police Force）公布新聞資料，警方10日接獲一名受害者報案，指其信用卡出現2筆未經授權交易，總金額達新幣5697元（約新台幣14萬元）。

警方透過查訪並藉助監視器影像，確認一名28歲涉案台灣男子的身分。男子利用手機應用程式將信用卡資料載入手機，再透過NFC近場通訊支付方式在零售商店盜刷購買iPhone手機。

警方指出，進一步調查發現該男受境外操控者指示，利用竊得卡片資料購買電子產品及金飾，之後將物品交給2名24歲新加坡男子，再由2人轉交給新加坡境內身分不明人士。警方在接獲報案後48小時內，逮捕上述3人。

3名男子被控觸犯「1871年刑事法典」第420條及第109條所規定的「共謀詐騙」（Conspiracy to CommitCheating）。一旦罪名成立，可判最長10年監禁，並可處罰金、鞭刑，或兩者兼施。

此外，聯合早報報導，入境新加坡擔任詐騙集團「車手」而遭逮捕起訴的馬來西亞籍人士，去年超過40人；今年不到半年，人數已突破30人，其中多數涉及假冒政府官員的詐騙案件。今年4月新加坡首起詐騙車手遭判處鞭刑的案件中，23歲馬來西亞籍男子因接受一份前往新加坡替「投資客戶」收款的工作，認罪後被判處7個月有期徒刑，並鞭刑1下。

新加坡自2025年12月30日起，詐騙犯、詐騙集團成員及招募者，一旦罪名成立可被判處6下至24下鞭刑；協助詐騙集團洗錢或處理不法所得的車手，也可能被判最高12下的鞭刑。

台灣駐新加坡代表童振源日前表示，新加坡對詐騙車手量刑甚重，詐騙犯罪不僅嚴重影響個人前途與信用，更可能面臨長期監禁及高額罰款，民眾切勿輕信詐騙集團話術，因一時貪念或誤信「快速賺錢」的工作邀約，而成為詐騙集團的犯罪工具。