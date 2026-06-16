噶瑪蘭族人重建文化遺產 復振失傳香蕉絲編織技藝

為了找回失傳的香蕉絲編織技藝，7位噶瑪蘭族文化復興關鍵參與者5日組團飛抵多倫多，在安省皇家博物館（RoyalOntario Museum）停留多日，近距離研究館內珍藏逾百年的噶瑪蘭族文物。13日他們在ROM舉行座談，分享研究心得和內心悸動。

向台下逾百位加拿大聽眾談起這段「噶瑪蘭族香蕉絲織藝復振之旅」時，致力傳承噶瑪蘭族傳統編織技法的花蓮新社部落（pateRungan）香蕉絲工坊工藝師偕淑月，一度情緒激動，頻頻道謝。

石壁染織工藝師林淑莉告訴大家，進入ROM博物館親眼見證噶瑪蘭族百年文物，讓人「大開眼界」，觀察分析成果遠勝於觀看平面照片。他們回台整理所見所學後，除了要將19世紀噶瑪蘭族香蕉絲傳統服飾「織回來」，也期盼這項工藝能夠融入下一代族人日常生活中。

故事要從加拿大傳教士馬偕（George LeslieMackay）1893年將在台灣生活30年所搜集的600多件共14箱藏品，千里迢迢送至加拿大多倫多諾克斯學院（Knox College），並於1915年輾轉捐到ROM說起。

已故台灣大學人類學系教授胡家瑜2000年曾赴加拿大實地確認，這批受到ROM妥善保存逾百年的台灣文物，其中約50件是台灣原住民噶瑪蘭族文物，包括香蕉絲織品、頭飾、腰帶、織具⋯等，甚至還有一整套新娘禮裙。

噶瑪蘭族人自1987年推動復名運動，2002年獲正名為台灣第11個原住民族，力圖復振香蕉絲編織傳統技藝。歷經10年規畫，花蓮縣噶瑪蘭族文化基金會在外交部、花蓮縣政府、原住民族委員會和ROM等單位協助下，組成7人研究團隊首度遠赴加拿大，自6月5日至17日親眼見證、分析研究祖先百年前留下的文化遺產，重建專屬噶瑪蘭族的香蕉絲編織文化記憶。

13日在ROM舉行的「重塑傳統：現代台灣噶瑪蘭香蕉絲織藝復興」座談會，主持人之一是近9年來持續在ROM和台灣之間穿梭聯絡的東亞藝術資深台裔策展人鄭文倩；她在致詞時表示，馬偕當年運來加國典藏的台灣原住民文物，躲過了台灣日據時代及後來發生的紛亂事件，已被全球公認為最早也是最佳的一批台灣原住民文物。

另一位共同主持人、ROM全球時尚與紡織品（Global Fashion & Textiles）資深策展人費伊（SarahFee）表示，ROM珍藏的這批噶瑪蘭族香蕉絲編織文物，是她加入ROM這17年來看過最美的織品之一。

7名團員之一、1997年出生的噶瑪蘭族新一代香蕉絲工藝傳習生潘念欣，則在問答環節中俏皮透露，她希望能「用這次學到的香蕉絲技藝編出更美麗多彩的新娘禮服，穿上它再結一次婚」；面對全場笑聲，她補充道：「對象還是同一個老公。」

駐多倫多辦事處長梁毅鵬前來聆聽座談，向中央社表示，生於安大略省的馬偕於1871年來台，為加拿大和台灣牽起「奇妙的緣分」。他說：「我們很高興看到噶瑪蘭族文化基金會組團來馬偕故鄉，觀賞祖先的文化遺產，找到先人的智慧，強化噶瑪蘭族人的自我認同和驕傲；這真是個橫跨150多年美麗動人故事。」

梁毅鵬表示，「對政府來說，台灣是個多民族、多文化、多語言的融合社會，政府支持鼓勵每個不同族群文化，建構自身的文化認同；因為少了任何一塊文化，台灣就不完整。」

這趟香蕉絲編織復振之旅，是噶瑪蘭族人與學者專家首度近距離研究祖先文物，透過材質分析、織紋觀察、織作美學及技法紀錄，作為後續工藝復振與文化教育的重要基礎。

研究團隊一行7人包括：東華大學原住民民族學院教授王昱心、工藝師林淑莉及偕淑月、傳習生潘念欣、島人國際負責人鄧雪真，另外還有紀錄片導演潘昱帆（原住民名Uki Bauki）、攝影師李遠龍同行。

他們一路將過程拍攝成紀錄片「彼端的禮裙」，並前往馬偕故鄉安省牛津郡（Oxford County）左拉村（Zorra）等地取景。待紀錄片完成後，也計畫赴多倫多放映。