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熊本警將吊起阿蘇火山事故機 費用約8830萬元

中央社／ 東京16日綜合外電報導
兩名台灣人1月搭機遊覽日本熊本縣時墜機遇難後，罹難者與事故機在阿蘇中岳第一火山口內。(美聯社)
兩名台灣人1月搭機遊覽日本熊本縣時墜機遇難後，罹難者與事故機在阿蘇中岳第一火山口內。(美聯社)

兩名台灣人1月搭機遊覽日本熊本縣時墜機遇難後，罹難者與事故機在阿蘇中岳第一火山口內。警方與吊掛業者於15日起進入現場周邊，相關作業所用的重機具也紛紛被搬入。

這架觀光直升機今年1月20日於飛行途中失聯。嚴重受損的機體當天傍晚在阿蘇中岳火山口內、距火山口邊緣約50公尺下方的斜坡被尋獲，這起事故造成機上2名台灣觀光客與1名日籍駕駛喪生。這架直升機的營運商「匠航空」總部在岡山市。

由於相關單位顧慮發生進一步災害例如火山口內火山氣體冒出，在獲得家屬理解的狀況下，先前暫停救援行動。

熊本縣民電視台（kkt）與「讀賣新聞」報導，而熊本縣警方本月12日宣布將嘗試吊起3名罹難者與事故機，當作搜索行動的一部分，相關費用耗資約4億4000萬日圓（約新台幣8830萬元），預計由日本國庫支出。

而由阿蘇市政府等單位組成的「阿蘇山火山防災會議協議會」上週已經允許吊掛業者進入火山口周邊，期間為6月15日到7月31日。

在獲准進入火山口附近的首日，相繼有重機具、貨櫃被運進火山口附近。

熊本縣警方表示，確認當地的狀況後，已經協議之後的工程。

而阿蘇市政府已經為此宣布阿蘇中岳第一火山口東南側的「砂千里之濱」禁止進入。

阿蘇市長松嶋和子市長昨天在市議會全體會議後表示，「在將近5個月的時間，使許多人感到擔憂，對此深深致歉。由於有大家的理解與合作，能朝解決問題邁出一大步，再度對此致謝」。

吊掛業者具有使用無人重型機具在高處與陡坡施工的經驗，屆時將使用無人重型機械，並以遠端操作的方式進行，所以不會有人員進入火山口內。

熊本電視台（TKU）報導，千葉縣的大昌建設與熊本縣警方簽約，預計使用無人重機執行遠端作業，約10輛相關車輛已經進入火山口周邊。

阿蘇火山 熊本

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