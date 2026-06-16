路人突遭慢跑男狠推！險被公車輾過成懸案…警逮億萬富翁 與皇室關係密切

英國一樁近十年舊案有了新進展。九年前，一名女子遭到一名跑者推倒在車道上，差點被公車輾過，然而一直無法抓到兇手，直至今年6月15日，英國警方宣布逮捕一名嫌犯。

根據《每日郵報》報導，事發於2017年，一名女子走在普特尼橋（Putney Bridge）上的人行道時，突然遭到迎面而來的一名慢跑男子用力推倒，跌到車道上，此時正好一輛公車開過，差點輾過女子，幸好司機猛打方向盤避開，救了她一命。

男子推完人頭也不回地繼續慢跑下橋，更過分的是，大約15分鐘後，他沿著相同路線跑回來，當時女子還在橋上接受幫助，發現男子後立即要他停下，但他無視並再次跑離現場。

從監視器畫面可以看到，人行道寬廣，女子和跑者反方向，沒有擋住道路，當時也沒有其他人阻礙通行，男子推人的舉動明顯是故意為之。然而警方當時訊問了50名男子、逮捕3名嫌犯，但最後都未能證明犯人身分，導致此案成為英國懸案之一，甚至被改編成戲劇表演，於2024年演出。

不過近日，警方掌握最新證據並逮捕一名億萬富翁，此人與歐洲皇室關係密切，還曾是英國陸軍前軍官，目前擔任私人銀行董事。此案仍在調查中。