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首爾地鐵安岩站二氧化碳外洩 排除後恢復運行

中央社／ 首爾16日專電

韓國首爾地鐵6號線安岩站今天在消防檢查過程中發生二氧化碳外洩，乘客及站務人員等立刻疏散，列車一度不停站通過，隨後經完全排出並確認安全後，已恢復列車正常運行。

根據韓聯社報導，首爾交通公社表示，首爾時間今天上午10時40分左右，安岩站地下1樓變電所於消防設備檢查過程中發生二氧化碳外洩。

首爾交通公社指出，在氣體流入站內後，立即疏散站內所有人員並管制車站使用，同時安排雙向列車不停站通過。在二氧化碳完全排出並確認安全後，上午11時1分起已恢復列車運行及車站正常營運。此次事故未造成人員傷亡。

首爾 地鐵

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