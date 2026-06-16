5歲童罹罕病與陽光絕緣…母創作繪本盼救子 溫暖分送「百倍快樂」

根據日媒「靜岡放送」報導，日本靜岡縣濱松市的5歲男童新貝海陽，在出生僅三個月大時，便確診罹患目前無法治癒的罕見疾病「色素性乾皮症」。

這項罕病讓海陽終生無法接觸陽光，一旦曝曬於紫外線下，便極易引發皮膚癌。更殘酷的是，即便嚴格避開所有紫外線，隨著年齡增長，到了10歲左右，他的神經與身體各部位功能仍會不可逆地逐漸退化，甚至面臨失去身體自主能力的危機。

面對孩子可能比自己早逝的沉痛打擊，母親真夕曾一度以淚洗面。但為了拯救愛子，她擦乾眼淚化悲痛為行動力。除了透過社群平台記錄生活，讓更多人知道這個疾病，尋找潛在的醫療機會外，真夕更拾起色鉛筆，以海陽為主角，親手繪製了一本溫馨有愛的兒童繪本。書中寫道：

「雖然無法在陽光下盡情奔跑、雖然生命有限，但我們可以感受這世界一百倍的快樂。希望你的心裡能綻放出溫暖、燦爛的花朵。」

近日，母子倆親自將這本充滿愛與希望的繪本，捐贈給濱松市內的所有中小學。即使目前疾病還沒有解藥，他們依然選擇努力活在當下，細細咀嚼生活中的微小感動。真夕期盼這本繪本，能鼓舞每一個閱讀這個故事的人：只要能「在自己的心裡找到幸福」，無論面對任何的困難，這個世界依然能充滿美好、閃耀著光芒。