英國禁16歲以下使用社媒

英國首相施凱爾15日表示，將禁止未滿16歲孩童和青少年使用社群網站，並將對電玩和直播實況平台進行管制，對科技大廠的管制力道更甚其他國家。

施凱爾表示，這項大刀闊斧的改革「將還給孩子們童年」，其措施將針對包括Snapchat、TikTok和Instagram等平台，以及允許陌生人與孩童交流的遊戲網站。

施凱爾說，「對我而言，全面禁止很顯然是正確選擇」，「這將會帶來巨大改變，使我們的孩子更安全、更快樂，並給他們的成長更多時間、安全、自由和機會」。

英國政府表示，該國將採取類似澳洲去年12月頒布的禁令模式，將也涵蓋YouTube、臉書和X等平台，但不包含WhatApp和Signal等通訊服務。

英國也將「全球領先」對未滿16歲未成年人的直播實況和陌生人通訊等有害功能實施封鎖。施凱爾說：「在現實世界裡，你會讓你的孩子，與一個你完全毫無所知的陌生成年人結伴而行嗎？不會，因此我將對此採取行動。」

施凱爾表示，這項禁令應該會在明年春季左右實施，相關管制措施也將在今年底前頒布。

英國近年來日益對科技公司採取強硬態度，敦促或迫使這些公司實施年齡驗證、調整演算法，以及防止孩童散布手機裡的裸露圖片。

但由於孩童花費太多時間上網所造成的心理健康風險日益受到重視，在與家長洽談和評估完來自澳洲的事證後，施凱爾決定採取更進一步的禁令。