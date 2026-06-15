快訊

白宮戰情室驚爆竊聽？對話細節「連國務卿飆粗口都曝光」 川普震怒了

可以出手了！威力彩頭獎30連摃 這日頭獎上看10.5億元

下半年連假曝光！度過暑期百日空窗 9月底「中秋+教師節」爽放4天

聽新聞
0:00 / 0:00

英相宣布16歲以下兒少禁用社媒 科技巨頭：恐改用不受監管替代品

聯合報／ 編譯羅方妤／即時報導
英國首相施凱爾15日稍早宣布，將禁止16歲以下兒少使用社群媒體。TikTok、YouTube、Instagram、臉書和X等熱門社群媒體被納入禁令範圍。這項禁令適用允許用戶發布貼文並與演算法互動的平台。路透
英國首相施凱爾15日稍早宣布，將禁止16歲以下兒少使用社群媒體。TikTok、YouTube、Instagram、臉書和X等熱門社群媒體被納入禁令範圍。這項禁令適用允許用戶發布貼文並與演算法互動的平台。路透

英國首相施凱爾15日稍早宣布，將禁止16歲以下兒少使用社群媒體，並稱希望在今年耶誕節前通過相關法規，讓該禁令於明年初生效。

英國BBC報導，Snapchat、TikTok、YouTube、Instagram、臉書（Facebook）和X等熱門社群媒體被納入禁令範圍。這項禁令適用允許用戶發布貼文並與演算法互動的平台，這意味著WhatsApp和Signal等即時通訊服務不在管制範圍內。

對於這項禁令，科技巨頭回應稱，這可能讓兒少轉而使用缺乏內建保護機制和家長監管的替代品。

YouTube發言人表示，YouTube對年輕人而言是「重要資源」，全面禁止16歲以下兒少使用YouTube，反而會讓他們從這些「精心挑選、受到監管且有益的體驗」，轉向使用比較不安全的服務。

Snapchat是一款允許用戶使用「限時動態」形式發布閱後即焚照片。該公司說，用戶在Snapchat上花費的大部分時間，都在和朋友及家人進行私人訊息交流，全面禁用不一定能讓兒少更安全。

擁有Instagram、臉書和WhatsApp的Meta表示，禁令可能迫使年輕人「轉而使用缺乏內建保護機制和家長管控的未受監管替代平台」。Meta指出，任何管制都必須以裝置端的年齡驗證系統為基礎，「這樣人們就不需要向幾十個不同的服務提交身分證明來證明自己的年齡」。

科技 社群媒體 施凱爾 英國 Meta

延伸閱讀

跟進澳洲！英國將禁止16歲以下使用社群媒體 預計明年初生效

Threads大當機？大量帳號突遭停權 Meta首回應：技術錯誤修復中

國安顧慮 Anthropic停用兩大模型 白宮要求限制外國用戶使用

Apple WWDC26全面迎戰AI世代 Siri AI進化成最強智慧助理

相關新聞

法國11歲女童之死，揭開司法體系弊病！

法國西南部小鎮佛勒朗斯（Fleurance）在 2026 年 6 月 7 日舉行了一場遊行。這是一場安靜的示威，沒有人擊鼓或是呼喊口號，所有人只是身穿白衣、手持標語，默默的跟著隊伍前進。這次示威的人數是6千多人，相當於全鎮都到場參與。民眾要抗議的，是莉亞娜一案。莉亞娜（Lyhanna）是佛勒朗斯的一名 11 歲女童。她在今（2026）年 5 月 29 日放學後，並未如常回家。經過一週的搜索，警方終於在 6 月 4 日，在距離莉亞娜住家 15 公里的一處廢棄穀倉發現了莉亞娜，只是她已經變成一具冰冷的遺體。

白宮戰情室驚爆竊聽？對話細節「連國務卿飆粗口都曝光」 川普震怒了

美國白宮驚爆保密漏洞？由兩名美國知名記者撰寫的新書《政權輪替》即將出版，但書中竟流出白宮戰情室對話的逐字稿，連國務卿私下飆粗口都原音重現。此舉引發白宮高層擔憂，懷疑禁帶錄音設備的國安聖地已遭秘密竊聽…

英相宣布16歲以下兒少禁用社媒 科技巨頭：恐改用不受監管替代品

英國首相施凱爾15日稍早宣布，將禁止16歲以下兒少使用社群媒體，並稱希望在今年耶誕節前通過相關法規，讓該禁令於明年初生效。

雙腳懸空炫技爆紅…30歲「葉門蜘蛛人」無裝備爬火山口不慎墜亡

葉門民防當局表示，以「葉門蜘蛛人」聞名的冒險家安塔，日前在未使用安全防護裝備的情況下攀爬火山口岩壁時，不慎墜落身亡，目前...

澀谷街頭「Free Hong Kong」再現 海外港人撐黃傘紀念反送中七周年

2026年6月13日傍晚，東京都內時尚潮流聖地澀谷的站前廣場，不少路人正在跟知名地標「八公」銅像合照，旁邊一群港人的身影顯得更為獨特。

才上任2個月…日本茨城縣市長被發現倒臥水溝內 已無生命跡象

67歲日本茨城縣西部的「下妻市」市長須藤豐次，剛就任滿2個月，15日凌晨約0時50分被發現倒在該縣八千代町的水溝內，且已無生命跡象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。