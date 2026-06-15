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英相宣布16歲以下兒少禁用社媒 科技巨頭：恐改用不受監管替代品
英國首相施凱爾15日稍早宣布，將禁止16歲以下兒少使用社群媒體，並稱希望在今年耶誕節前通過相關法規，讓該禁令於明年初生效。
英國BBC報導，Snapchat、TikTok、YouTube、Instagram、臉書（Facebook）和X等熱門社群媒體被納入禁令範圍。這項禁令適用允許用戶發布貼文並與演算法互動的平台，這意味著WhatsApp和Signal等即時通訊服務不在管制範圍內。
對於這項禁令，科技巨頭回應稱，這可能讓兒少轉而使用缺乏內建保護機制和家長監管的替代品。
YouTube發言人表示，YouTube對年輕人而言是「重要資源」，全面禁止16歲以下兒少使用YouTube，反而會讓他們從這些「精心挑選、受到監管且有益的體驗」，轉向使用比較不安全的服務。
Snapchat是一款允許用戶使用「限時動態」形式發布閱後即焚照片。該公司說，用戶在Snapchat上花費的大部分時間，都在和朋友及家人進行私人訊息交流，全面禁用不一定能讓兒少更安全。
擁有Instagram、臉書和WhatsApp的Meta表示，禁令可能迫使年輕人「轉而使用缺乏內建保護機制和家長管控的未受監管替代平台」。Meta指出，任何管制都必須以裝置端的年齡驗證系統為基礎，「這樣人們就不需要向幾十個不同的服務提交身分證明來證明自己的年齡」。
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