白宮戰情室驚爆竊聽？對話細節「連國務卿飆粗口都曝光」 川普震怒了

美國白宮驚爆保密漏洞？由兩名美國知名記者撰寫的新書《政權輪替》即將出版，但書中竟流出白宮戰情室對話的逐字稿，連國務卿私下飆粗口都原音重現。此舉引發白宮高層擔憂，懷疑禁帶錄音設備的國安聖地已遭秘密竊聽。

「我們現在極度焦慮，部分最敏感的國安對話被錄了下來。」一名不願具名的美國政府消息人士透露，政府內部正陷入恐慌，因為他們「根本不知道到底哪些對談已經外洩。」

根據美國新聞網站《Axios》報導，白宮高層目前人人自危，強烈懷疑兩位王牌記者在即將出版的新書中，掌握了白宮戰情室（Situation Room）內部的核心對話錄音。若真有此事，這將是對地球上防衛最嚴密的地點之一極其震驚的保安漏洞——因為白宮戰情室內是嚴禁攜帶任何獨立錄音設備的。

這場風暴源於將在6月23日面世的重磅政治新書《政權輪替》（Regime Change，暫譯）。該書由《紐約時報》明星記者瑪姬·哈伯曼（Maggie Haberman）和喬納森·斯旺（Jonathan Swan）聯手撰寫。根據搶先曝光的書摘，兩人耗時數年、發動超過1000場深度訪談，對象直擊川普政府的核心骨幹，全面解構川普第二任總統任期的內幕。

書中同時也披露，川普政府被要求公布已故「淫魔」富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）檔案，在去年夏天演變成嚴重的政治危機，就連原本忠誠的「MAGA（讓美國再次偉大）」基本盤都出現反彈。當時，副總統范斯（JD Vance）、白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）等川普核心幕僚齊聚戰情室，在白宮戰情室商討如何因應持續延燒的艾普斯坦醜聞，以及相關檔案引發的政治風暴。

值得注意的是，白宮官員並未否認這些來自絕密戰情室對話的逐字內容。例如美國國務卿馬可·魯比歐（Marco Rubio）在談到「碧碧」（Bibi，以色列總理內唐雅胡的暱稱）對伊朗的政權輪替劇本時，曾毫不留情地直言：「換句話說，這根本是胡扯（bullshit）。」據悉，川普本人在得知這些對話被鉅細靡遺的「原音重現」後，感到極度憤怒；而哈伯曼、斯旺則對此保持緘默。

不過，這場洩密疑雲也可能是虛驚一場？美國新聞界元老級人物、揭發水門案的傳奇記者鮑勃·伍德華（Bob Woodward），過去就擅長透過大量「事後訪談」，在各方當事人的記憶交叉比對下還原現場。哈伯曼和斯旺或許正是借鏡了這種當代歷史政治新聞的手法，才寫出如此繪聲繪影的精采對話。無論兩位記者是否真的持有錄音檔，這場圍繞著錄音檔的羅生門，也已經成功為《政權輪替》賺足了目光。