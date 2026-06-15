快訊

白宮戰情室驚爆竊聽？對話細節「連國務卿飆粗口都曝光」 川普震怒了

可以出手了！威力彩頭獎30連摃 這日頭獎上看10.5億元

下半年連假曝光！度過暑期百日空窗 9月底「中秋+教師節」爽放4天

聽新聞
0:00 / 0:00

雙腳懸空炫技爆紅…30歲「葉門蜘蛛人」無裝備爬火山口不慎墜亡

中央社／ 開羅15日綜合外電報導
冒險家安塔日前在未使用安全防護裝備的情況下攀爬火山口岩壁時，不慎墜落身亡，圖為救援人員正在移走安塔的遺體。美聯社
冒險家安塔日前在未使用安全防護裝備的情況下攀爬火山口岩壁時，不慎墜落身亡，圖為救援人員正在移走安塔的遺體。美聯社

葉門民防當局表示，以「葉門蜘蛛人」聞名的冒險家安塔，日前在未使用安全防護裝備的情況下攀爬火山口岩壁時，不慎墜落身亡，目前已尋獲遺體。

美聯社報導，根據民防當局，30歲的安塔（Al-QaqaIbn Antar）本月12日在葉門西南部達利省（Dhale）攀爬深達120公尺的哈拉達特達姆特（Haradhat Damt）火山口的陡峭岩壁時，不慎鬆手墜落。

民防當局發布了一段拍到他墜落情形的短片，約10秒的畫面顯示，徒手攀登的安塔未穿戴任何安全裝備，他的右手抓住岩壁，左手伸在空中，隨後他似乎鬆開右手，整個人墜落至下方。

包含潛水及水域專家的救援團隊前往搜救，潛水人員最後在火山口水面下30公尺處發現他的遺體。由於地勢險峻不易抵達，搜救行動歷時4小時，民防當局稱整個過程「極為複雜」。

安塔生前常在網路上分享自己挑戰葉門險峻地勢的高風險攀登影片，因此在社群媒體走紅。在其中一支影片中，他徒手吊掛在懸岩邊，雙腳懸空，展現驚險特技。

葉門民防當局呼籲攀登與冒險運動愛好者，務必遵守安全規範，並提醒民眾應穿戴「適當防護裝備，以避免類似事件再度發生」。

社群媒體 葉門 蜘蛛人

延伸閱讀

影／竹縣尖石錦屏溪暴漲1遊客遭沖走 2小時黑夜搜索…激流中尋獲

海地國防高官遭綁架 警方懷疑「黑幫夥內鬼」幹的

3米長劇毒眼鏡王蛇闖民宅 2幼童玩耍近在咫尺極驚險

飼主站在高處把柯基丟出去！墜落瞬間奇蹟生還百萬人看傻

相關新聞

法國11歲女童之死，揭開司法體系弊病！

法國西南部小鎮佛勒朗斯（Fleurance）在 2026 年 6 月 7 日舉行了一場遊行。這是一場安靜的示威，沒有人擊鼓或是呼喊口號，所有人只是身穿白衣、手持標語，默默的跟著隊伍前進。這次示威的人數是6千多人，相當於全鎮都到場參與。民眾要抗議的，是莉亞娜一案。莉亞娜（Lyhanna）是佛勒朗斯的一名 11 歲女童。她在今（2026）年 5 月 29 日放學後，並未如常回家。經過一週的搜索，警方終於在 6 月 4 日，在距離莉亞娜住家 15 公里的一處廢棄穀倉發現了莉亞娜，只是她已經變成一具冰冷的遺體。

白宮戰情室驚爆竊聽？對話細節「連國務卿飆粗口都曝光」 川普震怒了

美國白宮驚爆保密漏洞？由兩名美國知名記者撰寫的新書《政權輪替》即將出版，但書中竟流出白宮戰情室對話的逐字稿，連國務卿私下飆粗口都原音重現。此舉引發白宮高層擔憂，懷疑禁帶錄音設備的國安聖地已遭秘密竊聽…

英相宣布16歲以下兒少禁用社媒 科技巨頭：恐改用不受監管替代品

英國首相施凱爾15日稍早宣布，將禁止16歲以下兒少使用社群媒體，並稱希望在今年耶誕節前通過相關法規，讓該禁令於明年初生效。

雙腳懸空炫技爆紅…30歲「葉門蜘蛛人」無裝備爬火山口不慎墜亡

葉門民防當局表示，以「葉門蜘蛛人」聞名的冒險家安塔，日前在未使用安全防護裝備的情況下攀爬火山口岩壁時，不慎墜落身亡，目前...

澀谷街頭「Free Hong Kong」再現 海外港人撐黃傘紀念反送中七周年

2026年6月13日傍晚，東京都內時尚潮流聖地澀谷的站前廣場，不少路人正在跟知名地標「八公」銅像合照，旁邊一群港人的身影顯得更為獨特。

才上任2個月…日本茨城縣市長被發現倒臥水溝內 已無生命跡象

67歲日本茨城縣西部的「下妻市」市長須藤豐次，剛就任滿2個月，15日凌晨約0時50分被發現倒在該縣八千代町的水溝內，且已無生命跡象。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。