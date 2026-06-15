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台灣遠距醫療印尼開通 線上對接海外照護

中央社／ 雅加達15日專電
在衛生福利部與台灣遠距醫療服務聯盟推動下，公益遠距醫療「看醫生」平台，於13日在雅加達舉行印尼地區服務啟動儀式，將台灣醫療資源線上對接，為在印尼的台商與僑胞建立遠距健康照護管道。（台灣遠距醫療服務聯盟提供）中央社
在衛生福利部與台灣遠距醫療服務聯盟推動下，公益遠距醫療「看醫生」平台，於13日在雅加達舉行印尼地區服務啟動儀式，將台灣醫療資源線上對接，為在印尼的台商與僑胞建立遠距健康照護管道。（台灣遠距醫療服務聯盟提供）中央社

在衛生福利部與台灣遠距醫療服務聯盟推動下，公益遠距醫療「看醫生」平台，於13日在雅加達舉行印尼地區服務啟動儀式，將台灣醫療資源線上對接，為在印尼的台商與僑胞建立遠距健康照護管道。

儀式由聯盟共同主席童敏哲主持，邀集中央與地方相關單位、醫療機構及印尼台商總會各分會代表參與，包括亞洲台灣商會聯合總會總會長陳舒琴、日本台灣商會總會長俞秀霞等貴賓共同出席，宣告台灣跨境遠距醫療服務於印尼正式開跑，擴大東協照護網絡。

台灣遠距醫療服務聯盟發布新聞稿表示，此次為平台繼越南、馬來西亞、菲律賓及汶萊之後的東協拓點；為增加平台的服務量能，台中榮民總醫院於印尼地區服務啟動儀式宣布加入聯盟，成為首家結盟的國內醫學中心，未來將與現有的童綜合醫院、秀傳醫療體系共同形成海外醫療支援網絡。

衛福部部長石崇良透過線上致詞表示，印尼是東協經貿據點與台商聚集地，民眾對慢性病管理、日常諮詢及緊急醫療均有需求。他強調，平台並非取代印尼當地醫療，而是讓海外國人與僑胞在面對緊急需求時，能多一個連結台灣醫療體系的管道。

秀傳醫療體系執行長黃靖媛線上致詞表示，秀傳醫療體系在加入公益遠距醫療「看醫生」平台之後，已經服務許多海外台灣人。她指出，具體的服務成績與拯救病人的事蹟每天都在發生，可見遠距醫療對於海外台灣人的健康支持是非常重要。

● 政策打破地理限制 支持經濟日不落

民進黨立委鍾佳濱致詞指出，遠距醫療服務能將台灣醫療體系的照顧銜接到海外台商與國人，這項跨海服務的落實，將作為政府推動「經濟日不落國」政策的重要支持體系。

國策顧問林凱民表示，醫療不只是專業服務，也是跨越距離的人道關懷；面對東南亞台商就醫可近性與醫療服務差異的挑戰，平台的推動提升健康照護便利性，也展現台灣對海外國人的關懷與責任。

● 守護台商奮鬥健康 免長途返台就醫

印尼台灣工商聯誼總會總會長黃麗真表示，許多在當地打拚的台商前輩事業有成後更需重視健康。未來透過遠距醫療平台，台商與眷屬能直接線上連結台灣醫療資源，不必動輒長途返台，或轉往新加坡、馬來西亞等地尋求諮詢。

衛福部駐亞洲衛生代表吳玲瑩說明，該平台提供24小時緊急支援、協助預約專科門診與慢性處方箋服務，並可視需求銜接國際醫療轉送回台。台灣遠距醫療服務聯盟強調，未來將深化與海外台商組織合作，透過東協國家的巡迴啟動，逐步形塑海外醫療照護網絡。

印尼 遠距 雅加達

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