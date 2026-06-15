澀谷街頭「Free Hong Kong」再現 海外港人撐黃傘紀念反送中七周年

（德國之聲中文網）2026年6月13日傍晚，東京都內時尚潮流聖地澀谷的站前廣場，不少路人正在跟知名地標「八公」銅像合照，旁邊一群港人的身影顯得更為獨特。

他們身穿黑衣、手持黃傘與配戴黃色口罩的人不斷高喊「Free Hong Kong」口號，揮舞早已被香港政府禁止的「光復香港 時代革命」字樣旗幟紀念香港「反修例運動」七周年。

近年，日本有著大量中國移民。首相高市早苗上台後，中日關係轉為緊張、中國遊客銳減，但澀谷仍是許多中國人出沒之處；紀念活動周圍可看見不明人士干擾與偷拍，甚至還有中國人經過後大喊「傻X」，但仍然澆熄不了港人呼喊口號的熱情。

現場還展示了許多2019年香港示威照片，不時播放〈願榮光歸香港〉，並呼籲日本政府盡快設立外國代理人登記制度等。整個活動歷時約一小時，期間也有日本人經過後用日文說了句「加油喔！」表達鼓勵。

逐漸被淡忘與低調的在日港人

根據主辦單位估計，現場集會人數一度達百人，不過DW記者在現場觀察，最高峰時段人群聚集只有約為50人左右。在熙來攘往的澀谷街頭，香港的民主運動能吸引人潮駐足的因素依然有限。甚至可以說，在經過疫情解封後，香港人的抗爭歷史正在逐漸淡出日本公眾關注的視野。

「從2022年我到日本至今，確實可以看到在日本公開討論香港民主運動的聲音慢慢變小了，這是不爭的事實。」38歲的活動發起人、前香港區議員葉錦龍對DW坦言，在日本的香港人有很多現實顧慮，許多人沒有永久居留權，考慮到「在留資格（簽證身分）」，擔心隨時有可能無法繼續留在日本而必須返回香港。

另一位活動發起人、32歲的在日港人William則補充，很多在日港人拿的都是香港特區護照，而香港護照的更新，實質上是由中國大使館管理。

William稱：「如果要更新（過期護照），就必須親自去中國大使館辦理。但如果是在海外活動、已經是『實名制』的活動人士，如果踏進中國大使館，基本上可以肯定會面臨被逮捕或盤查的極高風險。在這種情況下，護照在物理上就變成了『無法更新』狀態。」

倘若有英國國民海外護照（BNO）的香港人，尚可出來抗議，但許多在疫情後來到日本的香港人，因為拿著特區護照、加上若是申請「經營管理」等資格簽證，在近來高市早苗政權收緊簽證核發下，有可能不予批准，讓這些港人面臨兩難，對於抗爭紀念活動，只能選擇不公開出面。

無力感與中國海外勢力

熱愛日本文化的葉錦龍，在2019年反修例運動爆發時，仍是香港區議員。他親自參與這場自發性運動，並認為6月9日爆發的第一場示威，是香港公民運動的新起點。

2020年《港區國安法》實施後，時任區議員的葉錦龍辭去職務，並在2022年來到東京就讀，畢業後目前在大學任職，不放棄對香港公民運動的研究。他自認對香港人的認同始終抱有一份責任。

不過，葉錦龍坦言「中國政府的勢力確實存在於日本」。 他提及日前在大阪舉辦活動時，就遭到「不知名的中國人」跟蹤。然而，日本國內目前缺乏針對外國人間諜活動的實質法律約束。因此，葉錦龍也呼籲日本也要儘快通過自己的「外國代理人登記法」，杜絕相關風險。

「無力感肯定是有的。我們從2019年開始至今已經7年，如果從2014年（雨傘運動）算起更是已經12年了。到目前為止，要說成功的地方，可以說完全沒有，因為我們當時爭取的訴求（例如五大訴求），到今天一個都沒有達成。在日常生活中想到這點，確實會帶來很深、很龐大的無力感。」William對DW說道。

但話鋒一轉，William稱「民主從來不是我們想要、它就會自己掉下來的」，「比起個人的無力感，如果哪一天東京街頭到了每年這個時候，連一個出來舉辦的集會都沒有了，那才是真正最讓人感到無力的情況」。只要待在東京，他們就會做下去。

戰略轉換：不單純只是香港人的事

面對這樣的無力感與被淡忘的困境，葉錦龍跟William都表示要「戰略轉換」，認為必須把「日本國安問題」納入倡議，證明這對日本來說非身外之事，也牽連著是日本整體的國家安全與切身利益，香港在實施《國安法》後對地緣戰略的威脅，也是日本需要注意的。

葉錦龍表示：「我們不能只是一直由香港人自己關起門來談香港的事，而是要把更多的日本人拉進這個圈子裡。要讓大家理解到，香港的問題不單單是香港人的問題，而是日本整體的問題。中國政府對在日港人的人權打壓，其實跟生活在日本的日本民眾是息息相關的。我們必須引導大家一起來關心這個切身的問題。」

這幾年來，中國人在日本引發的各種詐騙與犯罪問題、擾亂治安等，屢屢登上日本社會新聞版面；東京出現許多疑似中國設置的秘密警察站，也引發國安危機爭論。葉錦龍認為，日本政府必須有所作為（如建立防範機制），保障在日港人不受中國國安勢力的跨國實質威脅外，也才能真正保護日本人不被不法外來勢力騷擾。

William則建議日本政府，能有一個解套方案幫助97年後出生的香港公民運動人士，不然等到他們的特區護照過期，在日本就會非常辛苦。他說：「他們需要做很多複雜的身分證明，或者在日本嘗試轉國籍，這在現行的日本法律體制下是非常困難的事情。我非常希望日本政府能多多考慮、並協助面臨這種特殊身分困境的海外香港活動人士」。

在東京傳承香港公民精神

2019年香港示威爆發之前，William早已移居東京，並在抗爭期間在日本聲援港人。他如今在東京從事飲食業工作，並持續參與香港公民運動。

William說，他深知，香港有很多人因為《國安法》不敢發聲，但仍期望港人可以用自己覺得安全且有效的方法，去延續抗爭的心態。「不要因為現在沒了自由，就覺得什麼都可以不管了、選擇下船放棄。而我們雖身在自由的日本，擁有良心與言論自由，但我們也不會忘本，不會把香港忘掉。 」

這幾年香港人赴日旅遊的人潮洶湧，葉錦龍稱，他希望日本能成為香港人「喘一口氣的地方」，「如果覺得在香港真的覺得太辛苦、太累了，不用硬撐，就來東京吧。來到東京走走看看，呼吸一下這裡自由的空氣。」

縱使七年過去，對許多香港人來說，時代創傷仍在；對葉錦龍和William來說，持續呼籲與傳承公民精神，才對得起許多仍在監牢或被逼「噤聲」的朋友們。

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