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減重、健身族荷包挺不住了…高蛋白熱賣推升原料荒 濃縮乳清蛋白暴漲

經濟日報／ 編譯吳孟真／綜合外電
高蛋白食品需求暴增，乳清成為搶手原料，導致供不應求、價格暴漲。美聯社
高蛋白食品需求暴增，乳清成為搶手原料，導致供不應求、價格暴漲。美聯社

美聯社報導，全球消費者對高蛋白食品需求日增，原本是乳酪製程副產品的乳清，如今成為搶手原料，導致供不應求，價格暴漲。

長期以來，運動員與年長者均藉由添加濃縮乳清蛋白的飲品來增強或維持肌肉，但近年來，食品業者為滿足消費者日增的需求，開始將濃縮乳清蛋白加進早餐穀片、洋芋片、貝果、玉米片與星巴克飲品等各式產品中。

尼爾森IQ數據顯示，美國一般超市現有38,708項產品標榜蛋白質含量。然而，食品業者爭相迎合重視食品成分的消費者，導致食品級乳清蛋白短缺，推升價格至歷史新高。

農業市場情報公司Ever.Ag Insights副總裁沃芙利（Kathleen Wolfley）說，乳清批發價自2024年開始上揚，並在去年和今年加速上漲。

Ever.Ag數據顯示，蛋白質含量達80%的濃縮乳清蛋白，目前在美國乳製品大宗商品市場交易價格已逾每英磅13美元，較一年前飆升250%。蛋白質含量至少達90%的分離乳清蛋白，價格則較去年同期增加150%。

相關產品價格也因而上漲。Datasembly資料顯示，美國濃縮乳清蛋白粉價格，在過去一年上漲約15%，較高端的分離乳清蛋白粉，漲幅更顯著。

歐洲也有類似情況。據DCA市場情報公司數據，截至5月底，當地濃縮乳清蛋白均價在不到一年內翻逾一倍，攀抵每公噸26,450歐元（約30,518美元），創下新高。

沃芙利指出，GLP-1減重藥物的普及，是濃縮乳清蛋白需求激增的原因之一。這類減重藥的主要設計為抑制食慾，使用者通常會被建議攝取足量蛋白質，以延長飽足感並維持肌肉量。食品與營養公司正推出添加蛋白質的產品，以吸引這類消費者，以及那些認為以蛋白奶昔取代正餐有助減重者。

然而，供給緊張與成本上升，已促使部分製造商調漲蛋白粉和高蛋白產品的售價，並將成本轉嫁給消費者。伊利諾州健康食品公司NOW Foods，在自行吸收原物料成本漲幅兩年後，今年稍早已調高旗下乳清蛋白產品價格。

沃芙利表示，製造商正擴大投資濃縮乳清蛋白生產，未來供應狀況可望改善。愛爾蘭營養品公司Glanbia和加拿大乳製品業者Agropur，近期都曾表示，計劃增加乳清蛋白產能。

不過，沃芙利也說，供應壓力不會立刻緩解，在此期間，乳清蛋白漲價可能導致部分消費者停買乳清蛋白粉，尤其是在整體食品雜貨價格持續攀升之際。沃芙利說，零售需求降溫，或許有助緩解批發市場短缺問題。

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