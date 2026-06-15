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BBC傳大裁員…新聞部門下周砍數百職位、預計裁撤約2000人

中央社／ 倫敦15日綜合外電報導
英國廣播公司（BBC）將於下周裁減其核心新聞部門的數百個職位。歐新社
英國廣播公司（BBC）將於下周裁減其核心新聞部門的數百個職位。歐新社

英國金融時報」今天引述知情人士的說法報導，英國廣播公司（BBC）將於下周裁減其核心新聞部門的數百個職位，這是該機構裁員計畫的第一階段。

「金融時報」（Financial Times）指出，BBC各部門被要求削減約1成的成本，這是其更廣泛裁員計畫的一部分，預計將導致全公司總共約2000個職位被裁撤，以節省數億英鎊成本。

BBC新聞部門將於下周率先公布其裁員計畫。路透社無法立即核實這項報導。

BBC 英國 金融時報

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