BBC傳大裁員！新聞部門下周砍數百職位、預計裁撤約2000人

法國西南部小鎮佛勒朗斯（Fleurance）在 2026 年 6 月 7 日舉行了一場遊行。這是一場安靜的示威，沒有人擊鼓或是呼喊口號，所有人只是身穿白衣、手持標語，默默的跟著隊伍前進。這次示威的人數是6千多人，相當於全鎮都到場參與。民眾要抗議的，是莉亞娜一案。莉亞娜（Lyhanna）是佛勒朗斯的一名 11 歲女童。她在今（2026）年 5 月 29 日放學後，並未如常回家。經過一週的搜索，警方終於在 6 月 4 日，在距離莉亞娜住家 15 公里的一處廢棄穀倉發現了莉亞娜，只是她已經變成一具冰冷的遺體。

2026-06-15 17:21