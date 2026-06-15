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直墜百米山谷…衣索比亞巴士失控翻落深谷 至少28人罹難

中央社／ 衣索比亞阿迪斯阿貝巴15日綜合外電報導

衣索比亞地方當局表示，該國北部今天發生一輛巴士墜入山谷的事故，至少導致28人喪生，另有大批民眾受傷 。

法新社報導，這輛巴士從北部阿姆哈拉州（Amhara）德西市（Dessie）駛往首都阿迪斯阿貝巴（Addis Ababa），衣索比亞地方當局在臉書寫道，巴士於途中「墜入約100公尺深的山谷」。

衣索比亞官員指出，至少有28人在這起事故中喪命，並有許多人受到輕重不等的傷勢。但官員們未公布確切傷者人數。

衣索比亞

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