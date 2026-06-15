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跟進澳洲！英國將禁止16歲以下使用社群媒體 預計明年初生效
英國天空新聞報導，英國首相施凱爾15日宣布，將禁止16歲以下兒少使用社群媒體。BBC指出，施凱爾表示，「希望在今年耶誕節前通過相關法規」，並補充說因此該禁令將於明年初生效。
施凱爾被問及，若兒少規避社群媒體禁令，是否會面臨罰款或某種形式的處罰，及他又如何回應認為這項禁令是違反言論自由的人。
施凱爾答道：「執法對象將是平台供應商，而非兒少。我認為，我們必須表明這點。我們不打算對13、14歲，或者15歲的兒少採取行動，他們總是會想辦法繞過成年人對他們設下的規則。因此，這完全是針對平台供應商。」
關於違反言論自由的質疑，施凱爾說：「我們就坦率、誠實地談論這件事。這裡有哪些人願意為『陌生成年人在網路上聯絡兒少』這件事辯護？我認為，我們竟然走到這個境地，對這種事漠不關心。」
施凱爾堅稱，自己「堅定擁護言論自由」，但「向兒少發送和接收性暗示圖片不叫言論自由」。
澳洲在去年12月採取了類似措施，成為全球第一個禁止16歲以下兒少使用社群媒體的國家。
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