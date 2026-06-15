馬來西亞搶攻垃圾發電 2030年掩埋依賴降至52%

馬來西亞加速推動循環經濟，除推廣廚餘減量與資源回收，也積極設置垃圾轉能源（WTE）設施，透過垃圾發電減少對掩埋場依賴，並將擴大布局，要在2030年前將垃圾掩埋依賴率由61%降至52%。

新海峽時報（New Straits Times）等媒體報導，馬來西亞固體廢料管理機構（SWCorp）指出，大馬每天約產生3萬6900公噸固體廢棄物，其中廚餘占40.03%，是垃圾處理面臨的最大挑戰之一。

SWCorp表示，政府正逐步由傳統掩埋方式轉向循環經濟模式，透過資源回收、堆肥處理及垃圾轉能源等技術，減少垃圾最終進入掩埋場的數量。

報導指出，2025年獲執照垃圾收集業者送往處理設施的廚餘達7125.77公噸，較2024年的4536公噸大幅增加，顯示將廚餘轉作其它用途，以及工商業與機構場推動的源頭分類已有初步成效。

目前馬來西亞共有141座垃圾掩埋場，但僅29座屬於具備滲濾液處理及沼氣排放系統的現代化衛生掩埋場。隨著部分傳統掩埋場逐漸接近飽和，政府開始加速建設垃圾轉能源設施，希望減輕掩埋場負擔。

位於雪蘭莪州（Selangor）而欖（Jeram）的垃圾轉能源廠於6月12日啟用，是雪蘭莪州首座、也是馬來西亞第2座投入運作的垃圾轉能源設施。這座新廠每天可處理約1500公噸固體廢棄物，將垃圾轉化為電能。馬來西亞首座垃圾轉能源設施位於森美蘭州（Negeri Sembilan）波德申（Port Dickson），已於2022年9月投入運作。

馬來西亞政府規劃未來在全國建置18座垃圾轉能源設施，希望各州至少擁有1座相關廠房，提升垃圾處理效率並降低對掩埋場的依賴。

除了透過大型基礎設施改善垃圾處理問題，馬來西亞近年持續推動廚餘減量與資源回收，鼓勵民眾與企業落實垃圾分類。

另外，馬來西亞慈濟多年來在全大馬設立超過1000個環保站與環保點，推動資源回收與環保教育，希望從社區層面培養垃圾分類與減量習慣，提升民眾環保意識，為循環經濟奠定基礎。