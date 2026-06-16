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補水站不喝水！日千葉「西瓜路跑」慶種瓜百年 參賽者邊跑邊啃

聯合新聞網／ 綜合報導
以盛產西瓜聞名的千葉縣富里市，14日盛大舉辦「第43屆西瓜路跑大會」。 示意圖／ingimage
以盛產西瓜聞名的千葉縣富里市，14日盛大舉辦「第43屆西瓜路跑大會」。 示意圖／ingimage

據日媒「每日新聞」報導，千葉縣富里市以盛產西瓜聞名。當地於14日盛大舉辦了「第43屆西瓜路跑大會」。這場賽事最大的特色，就是讓參賽者沿著遼闊的西瓜田，一邊揮灑汗水，一邊大口咬下鮮甜多汁的西瓜解渴，結合在地農業特產，為路跑者帶來獨特的美味體驗。

本屆賽事依性別與年齡共分為14個組別，吸引了約6700名跑者共襄盛舉。在賽程規劃上，國中小學生挑戰2公里路線，一般成人可以選擇參加7公里或10公里的賽事。其中最受矚目的亮點，是在終點前約1.5公里處的「西瓜補給站」。和一般路跑設立的「補水站」不同，主辦單位直接擺出一排排現切的新鮮西瓜，跑者們人人大啖西瓜，成為最吸睛的夏日風景。

一名來自東京都新宿區、首次參賽的30歲女性上班族，在西瓜補給站一邊大口喘著氣、一邊把西瓜往嘴裡塞。她興奮表示：「我第一次來富里市。當地居民沿途熱情地揮手，幫我加油，給我很大的鼓勵，明年一定還要再來參加！」

富里市從1926年便開始種植西瓜，到今年剛好滿100周年。為了慶祝這百年的農業傳承，當地也將在21日接力舉辦「富里市西瓜祭」，屆時不僅有西瓜產地銷售會，還會舉辦趣味十足的吃西瓜大賽，邀請民眾一同感受這場夏日專屬的趣味饗宴。

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