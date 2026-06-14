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鯊魚襲擊頻傳 澳洲擬放寬無人機禁令監控海域

中央社／ 墨爾本14日綜合外電報導

澳洲庫吉海灘昨天發生鯊魚攻擊事件，導致一名女子重傷送醫。為了讓新南威爾斯州救援人員能夠監測鯊魚動向，監管機構將重新評估無人機在庫吉海灘上空飛行的限制規定。

路透社報導，雪梨東區的庫吉海灘（Coogee Beach）昨天上午發生鯊魚咬人事件，一名35歲女子在距離岸邊約30公尺處遭大鯊魚攻擊，緊急救援單位接獲報案後趕赴現場。

聖文森醫院（St Vincent’s Hospital）發言人今天向路透社表示，這名女子左小腿及雙臂遭受重傷，傷勢已轉為「危急但生命跡象穩定」。

庫吉海灘及雪梨蘭德威克市議會（Randwick Council）轄區內其他海灘在事發後封閉24小時。根據緊急應變措施，救援人員出動無人機在空中巡邏，搜查鯊魚的蹤跡。

新南威爾斯州農業部長毛瑞亞蒂（Tara Moriarty））表示：「今年夏天，雪梨的鯊魚活動與攻擊事件頻傳，情況相當艱難，新南威爾斯州政府對此高度重視、嚴陣以待。」

毛瑞亞蒂表示，州政府將考慮採取新的措施，以保障泳客安全，免於受到鯊魚攻擊，包括使用無人機及其他科技手段。

澳洲救生員會使用無人機協助監測鯊魚，但庫吉海灘對商業無人機的使用設有限制，因其位於雪梨機場的航道下方。

在攻擊事件發生後，澳洲民用航空安全局（CASA）發言人在聲明中表示，當局將研擬調整現行的無人機法規。

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