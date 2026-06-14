中電影映前挨批統戰 新加坡學者指落葉歸根訴求惹議

中國一部潮汕方言電影「給阿嬤的情書」被新加坡媒體評論為有統戰意味引發關注。新加坡學者指出，無論導演動機為何，基於歷史背景「落葉歸根」情感訴求易被視為統戰論述。事實上，新加坡國務資政李顯龍曾提及華族已是「落地生根」。

中國潮汕方言電影「給阿嬤的情書」講述中國南方潮汕地區的阿嬤守候海外未歸的丈夫，孫子遠赴泰國尋找阿公、揭開海外華僑寄回的家書兼匯款「僑批」故事。

然而，新加坡聯合早報近日刊登一篇駐外記者觀後評論引起討論，評論指這是一部統戰片，「即便導演未必有這個初衷。統戰對象不是平日新聞中常見的台灣人，而是全球華人，更多聚焦東南亞」、「沒有宣傳口號、沒有宏大敘事，唯有『情義』兩字貫穿全片」。

新加坡雖國土面積不大，卻是一個多元種族並存的國家，包括華人、馬來人、印度人等，其中華人占了3/4左右的人口。

這部電影6月中將於新加坡上映，熟悉地緣政治議題的新加坡國立大學政治學系副教授莊嘉穎告訴中央社，中方希望拉攏全世界的華人或所謂華僑，過去多年來一直有這樣的策略。

莊嘉穎認為，無論導演的動機為何，基於特定歷史背景，「落葉歸根」的情感訴求可能容易被視為統戰論述的一環，因此引發關注；東南亞部分中年以上華人可能抱持維護中華文化傳統觀念，與中國往來較為密切；相較於年輕世代因接觸不同的媒體環境與多元資訊來源，未必對中國反感，但傾向將中國視為另一個國家，而非認同歸屬。

事實上，新加坡國務資政李顯龍過去曾提及華族人士不再是「落葉歸根」，而是「落地生根」。新加坡先前通過「防止外來干預法令」，駐新加坡代表童振源當時受訪分享，新加坡是移民社會，但也關切受外來人才與外國連結產生的影響，透過相關法令措施，進而維護國家利益、降低風險。

根據防止外來干預法令，新加坡政府曾於2024年宣布香港商會及九龍會會長陳文平可能受外國勢力影響，並有意促進對方利益。當局將陳文平列為具政治影響力者，這意味陳文平須申報所獲取相關捐款、與外國政治或立法機構的關係，以及外國政府給予相關福利。

李顯龍日前訪問中國接受媒體訪問時提及，合作是因擁有共同利益，而不是因為屬於同個族群，中國是新加坡的經濟夥伴之一，美國依然是非常重要的經濟夥伴，日本和歐洲也是如此，「如果只有一個主要朋友，不論是誰，選擇空間就少了」。