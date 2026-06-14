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台灣影像藝術跨界創新 張碩尹、葉信萱作品紐約展出

中央社／ 紐約13日專電

藝術家張碩尹與葉信萱的互動影像作品近期在紐約動態影像博物館展出，觀眾在作品中可分別體驗夫妻日常及釋放潛意識，沉浸在結合台灣科技與影像創作的跨界藝術。

一對夫妻在台灣老公寓的故事，去年初於美國德州奧斯汀舉行的年度影像、音樂暨科技元素的「西南偏南藝術節」（SXSW）中，獲得XR競賽評審團特別獎。

獲獎作品由藝術家張碩尹與英國互動媒體團隊BlastTheory共同創作，名為Proof As If Proof Were Needed，參觀者走入台灣夫妻家中，選擇客廳、廚房、臥房等空間，親自體驗他人的親密或疏離關係，思考自己與他者或空間的互動，近期在紐約動態影像博物館（Museum of the Moving Image，MoMI）展出。

張碩尹回顧創作起源，疫情時住在封城的倫敦，覺得整個城市發生災難，所有人都得留在家裡。家是最私密的空間，但也像困在監獄，家變得很陌生。

展場中，偵測系統依據參觀者的數量決定銀幕鏡頭，透過長鏡頭演員演出，一對夫妻的日常與離合在有限場域中呈現。

他說，這次運用最基礎的AI，技術由工研院提供，是一種經常用於無人工廠或商店的無人偵測系統，把當中最後面的功能移入藝術創作。近期體驗AI的張碩尹認為，藝術一定是走在尖端科技的最後面。

入選2025年威尼斯影展沉浸式競賽單元的Sense of Nowhere，同場在紐約動態影像博物館展出。葉信萱的VR作品透過影像與聲音，讓參加者無論是釋放潛意識或歸納生活經驗，親自主導空間方向，尋找影像與生活的連結性。

她說，希望觀眾在過程中就像夢醒後記得的細節，當中有很多片段，但會對一兩段產生想法。這與觀眾的個人經驗有關，引起潛意識思考連結。

葉信萱指出，聲音設計會依不同章節，例如第1章像在黑暗中與自己對話。第2章逐漸詮釋人類周圍的相同構成，增加解釋及想像後所加上的樂器。第3章進入潛意識，屬於獨白與環境的結合。

張碩尹與葉信萱在紐約動態影像博物館的跨界作品，展期為6月12日至9月6日。文策院與紐約動態影像博物館合作展示台灣文化科技內容，將最新影像藝術與科技創新成果帶進紐約。

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