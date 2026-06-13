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降落撞雷達桿！土耳其航空波音機身穿透 267乘客現況曝光

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降落撞雷達桿！土耳其航空波音機身穿透 267乘客急疏散1人傷

聯合報／ 編譯江昱蓁／即時報導
土耳其航空1架波音777客機12日降落時意外撞上天線桿，造成機身破裂。圖為土耳其航空同款班機日前自英國倫敦的希斯羅機場起飛。路透
土耳其航空1架波音777客機12日降落時意外撞上天線桿，造成機身破裂。圖為土耳其航空同款班機日前自英國倫敦的希斯羅機場起飛。路透

據航空新聞網站AeroXplorer報導，土耳其航空1架波音777客機12日在土耳其南部降落時，意外撞上機場地面的雷達天線桿。機翼當場損壞，天線桿則穿透機身，客艙的氧氣罩紛紛彈出，機上267名乘客緊急疏散，至少1人受傷。

這架編號TK2430號航班的客機，12日由伊斯坦堡機場飛往安塔利亞國際機場，在降落至跑道滑行的過程中，機翼擦撞雷達天線桿，部分桿身撞飛至空中並刺穿機身，導致機艙破洞，斷桿穿入客艙內。

1名女乘客表示，「飛機落地後有東西撞破機身，女乘客驚慌，飛機蒙皮也破裂」，其他旅客則說撞擊聲讓人害怕。

航空公司表示事故原因仍在調查中，旅客的傷勢也無法確定是因為撞擊天線桿所致，亦或疏散過程中因混亂受傷。

土國交通部聲明表示，「該班機降落在機場跑道後，卻從錯誤的方向滑入滑行道，並與第一停機坪的一座地面雷達天線桿碰撞。旅客現已疏散，班機則拖往停機坪區停放」。

土耳其 波音 航班

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