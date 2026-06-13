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日本石川海岸漂來150公尺巨型管子 標有陸企名稱

中央社／ 東京13日綜合外電報導

一條巨型管子先前漂到日本石川縣志賀町的海岸，管子上標有中國企業名稱，但所有者等資訊不明，縣政府將從6月15日起實施撤除作業。

共同社報導，這條管子估測重量約為300公噸、長約150公尺，最大直徑約2公尺，似乎是用於疏浚作業。

石川縣政府透露，去年12月17日，志賀町通報發現似乎是管子的物體漂於海上。

日本放送協會（NHK）報導，石川縣政府會從15日起展開管子的撤除作業，計劃將其切斷後，運往廢棄物處理場。

預計會在今年秋天前後完成撤除，根據縣政府說法，相關費用預估大約5000萬日圓。

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