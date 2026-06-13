日本達成全國自動驗票 德島縣告別人工驗票…學生搭車一開始不習慣

德島縣是日本全國47個都道府縣當中，唯一沒設置自動驗票閘門的地區，不過當地今天啟用自動驗票閘門，跟手動驗票說再見。這也代表全日本均已設有自動驗票機。

日本放送協會（NHK）與四國放送（JRT）報導，位在德島市的JR德島站今天開放旅客使用自動驗票閘門。

這批新設的閘門能接受背面為黑色的背磁式車票與定期票，以及JR四國的車票應用程式所生成的QRCode，但是不接受在車內購買的車票與票據（日文為整理券），或是交通相關的IC卡，例如ICOCA或PASMO。

德島縣這次採用自動驗票閘門，就代表日本國內最後一塊沒拼上自動驗票機的拼圖已經拼上。

平常會在JR德島站搭車上學的男性表示，「我覺得一開始會不習慣，但是旅客之後就能順利使用車站」。

JR德島站站長三谷道弘表示，「讓大家久等了，之後就能順利通過檢票處，會努力提供旅客舒適的旅程」。