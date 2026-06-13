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台灣芒果首次進軍法國！主打高檔通路 進口商大誇：真的頂級

中央社／ 巴黎12日專電
芒果示意圖。圖／AI生成
芒果示意圖。圖／AI生成

台灣愛文芒果首次進入法國市場，第一批已完成清關。法國進口商說，台灣芒果品質「真的是頂級」，接下來將大力推廣，在市場策略上優先接洽豪華酒店、高級餐廳等通路。

駐法國代表郝培芝今天到巴黎近郊的杭吉斯國際蔬果生鮮批發市場（Marché international de Rungis），拜訪法國水果進口商Sun 7 Fruits，在負責人夏蒂耶（Bruno Chartier）導覽下，瞭解第一批芒果進口狀況及法國市場潛力。

杭吉斯國際市場為整個大巴黎區（Île-de-France）的專業人士提供各式生鮮食材，號稱是全球最大新鮮產品市場。

郝培芝說：「我們對台灣水果非常有信心，但是要進到歐盟市場，真的要歷經很多努力。」

她指出，首先是檢疫條件談判，這方面有賴農業部、動植物防疫檢疫署、駐歐盟兼駐比利時代表處農業組長年與歐盟談判，終於獲得認可。

再者是台灣水果在歐洲、法國市場的形象和定位，以及後續通路銜接，在駐法代表處努力下，先前協助安排台南市長黃偉哲參訪，巴黎台灣貿易中心也積極邀請法國水果買家前往台灣洽談，推動雙邊進出口對接，促成台灣芒果成功輸入歐洲。

郝培芝表示，台灣不只有先進晶片，水果也極具特色，台灣芒果進入法國市場，代表雙方走向全方位貿易，對台灣水果而言，也是跨越一項高技術標準。

夏蒂耶接受中央社記者訪問時，盛讚台灣水果品質。他說，台灣愛文芒果極為香甜、果肉飽滿、果核又小，屬於高級商品，其他進口芒果雖然也不錯，但台灣芒果是另一個層次。

他表示，這是第一批輸入法國的台灣芒果，還需要多加推廣，讓市場認識這款商品，「台灣現在的優勢是在包裝上、處理水果的技術上都很嚴謹，我們收到的這批商品真的是頂級」。

台灣芒果品質大勝其他產地的芒果，價格也相對較高，因此在市場策略上主打高級通路。

夏蒂耶舉例，第一步將優先接洽豪華酒店、概念商店、高級餐廳或高檔產品零售店，或許後續再尋求超市等大型通路。

他說，西班牙也種植愛文芒果，產季在9月、10月，但已受邀品嚐的經銷商都很讚賞台灣芒果的味道。

夏蒂耶還提到台灣荔枝非常美味，果核很小、汁液香甜，「味道方面沒話說」，只是以經驗來看，法國消費者習慣購買鮮紅荔枝，他向台灣方面反映此一意見，下一批芒果到貨時，會再收到一些樣本荔枝。

他強調，「讓我樂於與台灣合作的一點，是（台灣人）積極回應和認真看待（我們的意見）」，而這一點並不是每個國家都做得到。

台灣出口商「自然屋集團」歐洲駐地代表黃勝賢表示，歐盟的檢疫規範相當嚴格，因此能把台灣水果送到歐洲，意味著台灣農業獲得國際市場認可；另外，從台灣運輸芒果到法國，路程超過1萬公里，也代表克服長程冷鏈運輸的挑戰。

芒果 法國 巴黎

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