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日本催淚噴霧事故頻傳 各地多人不適送醫

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本各地近期發生多起催淚噴霧集體傷害事件，札幌地鐵、名古屋大型商場相繼被蓄意噴灑刺激性氣體；兵庫縣的國小校園內，也有學童誤觸隨身攜帶的催淚噴霧。

札幌電視台（STV）報導，日本時間昨日下午3時30分許，札幌市營地下鐵大通站內有4名20多歲女性向站務人員反映現場有異味，經站務人員及當地警方確認，監視器畫面拍到兩名年輕男子，朝大通站8號出入口的地面電梯大廳噴灑類似噴霧的物品。

警方表示，儘管消防部門檢測噴霧後，並未驗出對人體有害的物質，但一名當時經過該處的10多歲男性，在返家後因身體不適前往醫院就醫。

目前警方已依「武力妨害業務」（威力業務妨害）罪嫌，對兩名男子的行蹤展開調查。

「每日新聞」和「產經新聞」指出，日本時間8日下午4時50分左右，在愛知縣名古屋市西區的大型購物中心「mozo WONDER CITY」4樓的電子遊樂場內，也有嫌犯噴灑催淚瓦斯，導致館方為確保安全必須疏散顧客，進而引發混亂、妨害設施正常營業。

這起事件造成現場顧客與店員，共23人出現喉嚨及眼睛不適狀況，其中有8人送醫。

愛知縣警方今天搜索嫌犯住家，當場扣押了9支催淚噴霧，並依武力妨害業務罪嫌，逮捕住在愛知縣犬山市本町的27歲公司職員齊藤祐斗。警方透露，他已承認罪行，供稱「使用了催淚噴霧」。

關西電視台（KTV）報導，日本時間昨日下午2時40分許，在兵庫縣加古川市的一所小學內，一名學童不小心跌倒用手撐地時，誤噴防身用的催淚噴霧。

當時在教室和走廊上的27名學童及2名教師，隨即出現眼睛和喉嚨疼痛的症狀，共有29人被送往醫院，均為輕症。

當地警方調查發現，該噴霧當時掛在雙肩書包的外側，是家長讓學童隨身攜帶的防身用品。

加古川市教育委員會表示，目前已透過學校的聯絡App向全校學童及家長宣導，呼籲應將防身用品收進包包內部妥善保管。

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