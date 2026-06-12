川普在AI影片扮火影忍者惹議 日閣員：向美國重申須取得授權

針對美國總統川普最近發布自己化身為日本熱門動漫角色的人工智慧（AI）影片，日本閣員小野田紀美今天表示，日方已向美國重申，原則上使用作品須取得著作權人授權。

日本放送協會（NHK）報導，川普於本月稍早在社群媒體上發布影片，內容是用AI把自己扮為日本人氣動漫「火影忍者」主角漩渦鳴人。

針對此事，負責智慧財產權戰略的經濟安保大臣小野田紀美，今天在內閣會議後的記者會上指出：「原則上取得著作權人授權才能使用，即使是公家機關也不例外。若以不同於權利人原意的方式使用，恐導致作品形象受損，進而產生損害。」

小野田也透露，日本方面已透過外交管道，多次向美方傳達日方上述立場。

小野田表示：「為了確保日本的著作權能受到妥善保障，我們將妥善因應，包括與美方溝通。我們強烈期盼類似事件不再發生，也希望該貼文不會進一步被擴散。」

法新社報導，在此之前，白宮3月曾發布影片，將美軍攻擊伊朗的畫面與多部知名影視作品及動漫「遊戲王」內容混接在一起，引發日本社會的反彈。

已有近2萬人在請願網站Change.org參與名為「保護日本漫畫」（Protect Japanese Manga）的連署，抗議川普與白宮在社群媒體貼文中使用日本漫畫和動畫角色。

連署書中寫道：「多年來，這些作品透過傳遞勇氣、友誼和堅持等價值觀，啟發了全球的觀眾…正因如此，當這些作品的畫面似乎被用於政治或軍事目的，且可能與原作者或版權方的初衷相違背時，令許多粉絲感到相當憂心。」