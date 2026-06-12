快訊

斷交3年宏都拉斯仍欠我133億 吳志中證實追討：該歸還的都要歸還

他搭國內線班機被要求看護照一票人不信 內行人曝原因：是真的

聽新聞
0:00 / 0:00

規模持續縮減…日本修「皇室典範」保皇族數 擬6月下旬提法案

中央社／ 東京12日專電
真子公主（左一）、悠仁親王（左二）、秋篠宮文仁親王（中）、母親紀子妃（右二）和胞妹佳子公主合影（右一）。 美聯社資料照
真子公主（左一）、悠仁親王（左二）、秋篠宮文仁親王（中）、母親紀子妃（右二）和胞妹佳子公主合影（右一）。 美聯社資料照

日本政府推動「皇室典範」修法再有新進展。首相高市早苗今天表示，希望執政聯盟先就制度細節完成協調，再對外提出修法方案。政府目前正朝著6月下旬完成閣議決定、向國會提出法案的方向進行準備。

日本現行「皇室典範」規定，皇位由父系血統的男性繼承，目前皇位繼承人僅剩日皇德仁唯一的弟弟秋篠宮文仁親王，以及文仁的兒子悠仁親王，皇室規模也因女性皇族婚後脫離皇籍而持續縮減。外界普遍認為，此次修法是近年來最重要的皇室制度改革之一，目的在於維持皇室成員數量與未來皇位繼承體系的穩定。

共同社報導，高市今天在首相官邸與日本維新會共同代表藤田文武會談時表示，由於執政聯盟必須共同承擔責任，希望自民黨與維新會能先就制度設計的細節充分交換意見，避免未來法案公開後出現不同解讀。藤田會後透露，政府正以6月下旬完成法案閣議決定為目標進行協調。

眾議院與參議院正、副議長10日彙整完成有關修法的「立法府共識」。朝野討論後，同意從兩個方向解決皇族人數持續減少的問題。其一，允許女性皇族婚後繼續保有皇族身分；其二，讓1947年脫離皇籍的11個舊宮家男系男性後裔，透過收養方式重新成為皇族。

不過，第一項方案中最具爭議的問題在於，是否賦予女性皇族的配偶及子女皇族身分，共識中沒有明確規定，只表示若有必要將進一步研究相關措施。

至於舊宮家後裔重返皇室的方案，則要求政府就收養程序、年齡限制等細節進一步研議，並確認「被收養者本人不具有皇位繼承資格」。

共識還規定，相關制度應該「每隔一定時間重新檢討」。眾議院副議長石井啟一表示，目前設想的檢討週期約為20年至30年。

依照立法府共識內容，政府完成法案骨架後，須先向眾參兩院正、副議長報告，待法案綱要完成後，再向國會各黨派說明內容，之後才能正式提交國會審議。因此，即使政府希望盡快完成修法，仍須經過朝野協商與程序確認。

日皇德仁昨天啟程訪問荷蘭與比利時之前，首度就此議題發表看法。他表示「我避免對制度本身發表意見」，但同時指出，希望相關措施能夠「獲得國民的理解」。

根據目前規劃，法案若能順利於6月下旬提出，國會可能比照2017年「天皇退位特例法」的審議模式，由眾議院與參議院分別進行短期審議後表決。

日本 高市早苗 皇室 王室 國會

延伸閱讀

愛子還是不能繼位！日本國會修法救皇室繼承危機 德仁罕見親自發聲

曾被看好接班！泰國長公主昏迷3年病逝 王位繼承再添變數

相關新聞

南韓謠言四起！專業駐韓台灣記者重磅回擊

韓國籍自由記者許東爀於6月11日在台灣的《自由評論網》刊載題名〈韓國投票紙風波延燒〉的上、下篇文章，此後《鏡新聞》、《鏡傳媒》、《鏡報》亦陸續刊載、轉載或引述該文內容。許東爀對楊虔豪提出「嚴正批判」，謬誤與邏輯不通之處相當多，而且出現重大事實錯誤與疏失。

從阿拉伯風改走中國風！ 中國清真寺的圓頂拆除令

本文摘錄自記者馮哲芸（Emily Feng）專書，文中以一名中國回族男性優素福的經歷為背景，描寫中國政府的清拆清真寺圓頂行動。全書名為《唯紅花綻放：習近平時代的認同與歸屬》（2026，衛城文化出版）。

川普在AI影片扮火影忍者惹議 日閣員：向美國重申須取得授權

針對美國總統川普最近發布自己化身為日本熱門動漫角色的人工智慧（AI）影片，日本閣員小野田紀美今天表示，日方已向美國重申，...

規模持續縮減…日本修「皇室典範」保皇族數 擬6月下旬提法案

日本政府推動「皇室典範」修法再有新進展。首相高市早苗今天表示，希望執政聯盟先就制度細節完成協調，再對外提出修法方案。政府...

泰國長公主47歲辭世…全國哀悼15天降半旗 民眾湧入醫院悼念

泰國長公主帕差拉吉蒂雅帕昨晚逝世，享年47歲。泰國總理阿努廷表示哀悼，呼籲民眾延續她關懷弱勢、追求正義與平等的精神。當局...

每天一杯手搖恐提高肝癌風險？ 研究：含糖飲料讓罹癌風險提高15%

一項最新研究指出，即使每天只喝一杯含糖飲料，也可能顯著提高肝癌風險。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。