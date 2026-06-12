規模持續縮減…日本修「皇室典範」保皇族數 擬6月下旬提法案

日本政府推動「皇室典範」修法再有新進展。首相高市早苗今天表示，希望執政聯盟先就制度細節完成協調，再對外提出修法方案。政府目前正朝著6月下旬完成閣議決定、向國會提出法案的方向進行準備。

日本現行「皇室典範」規定，皇位由父系血統的男性繼承，目前皇位繼承人僅剩日皇德仁唯一的弟弟秋篠宮文仁親王，以及文仁的兒子悠仁親王，皇室規模也因女性皇族婚後脫離皇籍而持續縮減。外界普遍認為，此次修法是近年來最重要的皇室制度改革之一，目的在於維持皇室成員數量與未來皇位繼承體系的穩定。

共同社報導，高市今天在首相官邸與日本維新會共同代表藤田文武會談時表示，由於執政聯盟必須共同承擔責任，希望自民黨與維新會能先就制度設計的細節充分交換意見，避免未來法案公開後出現不同解讀。藤田會後透露，政府正以6月下旬完成法案閣議決定為目標進行協調。

眾議院與參議院正、副議長10日彙整完成有關修法的「立法府共識」。朝野討論後，同意從兩個方向解決皇族人數持續減少的問題。其一，允許女性皇族婚後繼續保有皇族身分；其二，讓1947年脫離皇籍的11個舊宮家男系男性後裔，透過收養方式重新成為皇族。

不過，第一項方案中最具爭議的問題在於，是否賦予女性皇族的配偶及子女皇族身分，共識中沒有明確規定，只表示若有必要將進一步研究相關措施。

至於舊宮家後裔重返皇室的方案，則要求政府就收養程序、年齡限制等細節進一步研議，並確認「被收養者本人不具有皇位繼承資格」。

共識還規定，相關制度應該「每隔一定時間重新檢討」。眾議院副議長石井啟一表示，目前設想的檢討週期約為20年至30年。

依照立法府共識內容，政府完成法案骨架後，須先向眾參兩院正、副議長報告，待法案綱要完成後，再向國會各黨派說明內容，之後才能正式提交國會審議。因此，即使政府希望盡快完成修法，仍須經過朝野協商與程序確認。

日皇德仁昨天啟程訪問荷蘭與比利時之前，首度就此議題發表看法。他表示「我避免對制度本身發表意見」，但同時指出，希望相關措施能夠「獲得國民的理解」。

根據目前規劃，法案若能順利於6月下旬提出，國會可能比照2017年「天皇退位特例法」的審議模式，由眾議院與參議院分別進行短期審議後表決。