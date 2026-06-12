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日本若發生「首都直下地震」恐1.8萬死 當局拚10年內災損減半

中央社／ 東京12日綜合外電報導
日本政府內閣會議今天修訂「首都直下地震」的緊急對策推動基本計畫，並提出多項減災目標，計劃在未來10年內，把原本預估最嚴重的死亡數與建物受損數量，減少一半以上。 美聯社
日本政府內閣會議今天修訂「首都直下地震」的緊急對策推動基本計畫，並提出多項減災目標，計劃在未來10年內，把原本預估最嚴重的死亡數與建物受損數量，減少一半以上。 美聯社

日本政府內閣會議今天修訂「首都直下地震」的緊急對策推動基本計畫，並提出多項減災目標，計劃在未來10年內，把原本預估最嚴重的死亡數與建物受損數量，減少一半以上。

日本富士電視台（FNN）及「日本經濟新聞」報導，日本政府於2025年12月公布的損害推估，若發生「首都直下地震」，全毀與燒毀的建築物高達約40萬棟，罹難者數量最多恐達1萬8000人，經濟損失預估約83兆日圓（約新台幣16.7兆元）。

新版的防災計畫目標，希望把可能的罹難者與建物受損數量由「大致減半」進一步推動到「減半以上」。這是2015年以來日本政府首次修訂這項計畫。

「首都直下地震」泛指發生於日本首都圈及其周邊地區，規模達7至8的強震。根據日本政府地震調查研究推動本部資料，南關東地區未來30年內發生規模7左右淺層地震的機率約為70%。

為了實現新的減災目標，日本政府設定189個具體措施，數量是過去的4倍之多。其中，當前急需推動的是應對占整體受災主因達7成的火災對策，以及推動民眾在家避難。而後續的課題在於如何落實，以及讓這些目標具有成效。

為了減少火災損害，日本政府計畫大幅提升「感震斷路器」的安裝率。「感震斷路器」偵測到強震時會自動切斷電源以防起火。

日本政府研判，若發生「首都直下地震」恐殃及1都9縣（東京都、千葉縣、埼玉縣、神奈川縣、茨城縣、栃木縣、群馬縣、山梨縣、長野縣、靜岡縣），並把這些地區列為「緊急對策區域」。而這些地區的「感震斷路器」安裝率僅有20%，新版防災計畫希望上述地區在2035年度達到「大致全面安裝」。

在計畫修訂前，「緊急對策區域內」的感震斷路器安裝目標僅設定為25%。然而根據日本內閣府估算，若「緊急對策區域內」的安裝率能達到100%，燒毀建物數量將可減少7成。

另一方面，日本政府預想，當發生「首都直下地震」時會有大批居民湧入避難所，從而引發混亂。因此計畫中明確指出「保護無法進入避難所的災民生命至關重要」，並在新的目標項目中加入「推動在家避難」。

具體措施包括，在2035年度把備有3天份以上應急糧食的家庭比例提升至100%，這個比例在2025年度為60%；此外，每年至少舉辦一次防災演練的公寓大廈比例，在2033年度提高到100%，這部分的比例在2023年度為51%。

隨著人工智慧（AI）發展，災害發生時，社群媒體擴散的假消息威脅正日益增加。為了防止謠言蔓延，計畫中也特別載明，中央與地方政府必須建立能迅速掌握災情，並即時發布澄清資訊的機制。

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