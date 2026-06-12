越南警方破獲跨國詐團 阻設大型網路詐騙中心

隨著犯罪集團逐漸將網路詐騙業務擴展至整個東南亞，越南當局今天表示，警方查獲一個跨國集團，該集團涉嫌企圖在該國建立大規模網路詐騙中心。

路透社報導，越南公安部發表聲明說，富壽省警方查獲一個跨國犯罪集團，阻止他們在越南建立大型詐騙中心。這個犯罪集團與柬埔寨的網路詐騙集團有聯繫。

根據聲明，共有4人被捕，其中包括1名中國公民和3名越南人。

調查人員表示，該集團在河內、老街和富壽租了多家度假村、休閒農場與別墅，以容納數十人作為籌備工作的一部分。調查人員還說，其中許多人過去曾在柬埔寨的詐騙中心工作過。

警方還查獲了數十台電腦、數百部手機以及據稱用於網路詐騙的網路設備，並表示該處已接近投入營運。

公安部表示，這次突襲行動「阻止越南境內大規模跨國高科技詐騙中心的設立」，也有助於維護國家安全和保護人民財產。

官方媒體「年輕人報」（Tuoi Tre）昨天報導，在另一起案件中，商業樞紐胡志明市警方本週稍早查獲83名中國公民入住該市的一家酒店，據稱他們也正準備在當地建立一個網路詐騙中心。

「年輕人報」引述警方表示，這些中國公民是從柬埔寨非法進入越南，打算將目標鎖定中國受害者。

國際特赦組織（Amnesty International）在8日的一份報告中表示，儘管當局進行了數月之久的打擊，柬埔寨境內數十個涉嫌全球性的詐騙園區仍在營運。