逾21萬人尋求庇護…馬來西亞難民議題升溫 洛興雅人驅逐請願掀爭議

馬來西亞洛興雅難民議題升溫，民間團體發起網路請願要求驅逐洛興雅難民，也引發反對仇恨言論與歧視的呼聲。根據聯合國難民署統計，截至2月底，大馬共有21萬5600名已登記難民與尋求庇護者，其中逾19萬人來自緬甸。

聯合國難民署（UNHCR）官網數據顯示，來自緬甸的19萬3824名難民中，也包括有12萬6144名洛興雅人（Rohingya）、1萬5774名欽族人（Chin），以及3萬3002名來自衝突地區或因遭受迫害而逃離緬甸的其他族群人士。

其餘約2萬1776名難民與尋求庇護者則來自超過50個國家，多因戰爭與迫害流離失所而逃往大馬避難。緬甸難民也是馬來西亞人數最多的難民群體。

中央社記者今天走訪距離吉隆坡市區約20公里的士拉央市場（Selayang）。這裡是馬來西亞最大的蔬果與魚肉批發集散地，不少洛興雅難民在這裡從事搬運等零工維生。

馬來西亞並未簽署1951年「難民地位公約」（Convention Relating to the Status of Refugees）。即使持有聯合國難民署核發的難民證件，洛興雅難民在大馬仍無法合法工作，生活處境因而更加艱困。

不少洛興雅難民經陸路或海路輾轉抵達馬來西亞，其中北部吉打州（Kedah）是部分難民最初落腳地之一，有人受僱看守稻田或從事農務工作維生。

部分洛興雅難民已在馬來西亞生活多年，第二代逐漸長大成人。由於無法進入公立教育體系，一些社群自行設立學習中心，教授英文、數學、馬來文及才藝等基礎課程。

隨著洛興雅難民持續進入馬來西亞，相關議題引發社會關注。部分民眾憂心公共資源、治安及社會服務負荷增加，民間團體「我是馬來西亞之子」因此發起驅逐洛興雅難民的網路聯署請願活動，要求政府提出具體措施。

根據請願內容，發起團體呼籲政府提出替代方案，包括與國際組織合作推動第三國安置，或加強對難民原居地區的人道援助。若缺乏長遠解決機制，馬來西亞的公共資源、基礎設施與社會服務體系恐承受更大壓力；在落實人道精神的同時，也應兼顧國民福祉與國家穩定。

面對這股反彈聲浪，「東協人民論壇」等團體則批評相關請願帶有歧視與仇恨色彩，呼籲停止將洛興雅難民污名化。相關團體除要求緬甸政府承認洛興雅人的公民權，停止暴力與制度性歧視，也呼籲馬來西亞批准「難民地位公約」，保障難民的基本權利與人身安全。

然而，馬來西亞並非「難民地位公約」締約國，法律上不承認難民身分。隨著難民人數持續增加，如何在履行人道責任、回應民意關切與維持社會資源負荷之間取得平衡，仍是馬來西亞政府面臨的重要議題。