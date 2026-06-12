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日高官出公差時邀外遇對象過夜 被抓包後補付住宿費

中央社／ 東京12日綜合外電報導

日本政府發言人今天表示，官房長官秘書官茂木正先前任職於經濟產業省期間，出差時曾與外遇對象於旅館共度時光5次，其中2次為一起過夜。日本政府有意視情況評估因應措施。

綜合「朝日新聞」與日本電視台（Nippon TV）報導，茂木正目前是日本內閣官房長官木原稔的首席秘書官，也是首相高市早苗擔任經濟產業副大臣時期的秘書官，為接近高市核心圈的人物。

日本週刊「文藝春秋」最近爆料，茂木正在經產省任職時的2025年5月到9月，出公差期間，曾多次邀請外遇對象到下榻處的房間，且兩人過夜時，只支付了一人份的住宿費，並疑似出現不當行為與洩漏資訊等。

這起事件發生於茂木正就任官房長官秘書官之前。

木原稔今天在眾議院內閣委員會，接受在野黨中道改革聯合議員長妻昭的質詢時證實，茂木正先前在經產省擔任2025世界博覽會（大阪關西世博）相關幹部期間，「於5月到9月前往大阪出差之際，邀請熟人女性到旅館的客房5次，並承認其中2次為過夜」。

關於有過夜的那2次，木原稔說明，茂木正當時以為不需要支付兩人份的住宿費，但是經「文藝春秋」採訪過後，茂木正向旅館確認必須追加費用，已經自掏腰包補完差額。

木原稔表示，「已經聽聞，他已經跟旅館之間結清住宿費」。

至於茂木正是否向外遇對象洩漏機密資訊，木原稔回應，「目前正在與經產省確認。之後充分確認過後，必須判斷是否必須採取人事方面的因應」，同時說明「目前，還不是回答調查相關細節的階段」。

外遇 木原稔 日本

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