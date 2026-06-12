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墨西哥逾13萬人失蹤 家屬趁世界盃開幕呼籲國際重視

中央社／ 墨西哥市11日綜合外電報導

世界盃足球賽揭幕之際，數以百計墨西哥失蹤人口的家屬今天走上墨西哥市（Mexico City）街頭，藉全球矚目賽事呼籲國際社會關注失蹤案件，並批評政府在尋人工作方面無所作為。

路透社報導，來自各地尋人組織、被稱為「尋人母親」（madres buscadoras）的成員，昨晚搭乘巴士抵達首都墨西哥市參加燭光守夜活動，並於世界盃開幕賽前在體育場周邊發起大規模遊行。

抗議者在體育場周邊圓環、通往球場的列車沿線張貼數千張失蹤者海報，並在牆面與公車站塗寫抗議標語，包括「足球回家了，那我們的孩子何時回家？」

59歲的阿吉拉（Hector Aguila）是尋人團體「希望之光」（Luz de Esperanza）成員，自2023年兒子失蹤後持續尋找至今。

他表示，家屬不僅承受失去親人的痛苦，還必須面對漫長且毫無結果的官僚程序，形同再次受害。

他在市中心的大型球迷活動現場外表示：「我們不是反對世界盃，也不是反對大家來這裡享受盛會。我們反對政府在這件事上投入數以百萬計披索，而我們卻被遺忘。」

40歲的康帕（Alexandra Campa）來自墨西哥暴力猖獗的哈里斯科州（Jalisco），她已尋找失蹤的弟弟超過一年，並參與多個尋人組織。

她說：「他們幾乎每個月都更換承辦律師，卻從來沒有解決方案，像我這樣的案件有成千上萬件。」

當天抗議活動起初和平進行，參與者穿著白色上衣或印有失蹤親人照片的墨西哥足球隊綠色球衣以表達訴求。

不過，稍晚一些抗議群眾拆除圍欄並與維安人員發生衝突，警方隨即在體育場周邊部署數百名鎮暴警察。

根據官方統計，墨西哥目前累計近13萬5000人失蹤。政府表示，多數案件與販毒集團有關，其中許多發生於前總統卡德隆（Felipe Calderon）推動軍事化掃毒期間。墨西哥政府強調，尋找失蹤者仍是國家優先事項。

然而批評者認為，由於政府資源不足、司法案件積壓嚴重，家屬被迫自行深入危險地區尋找失蹤親人，甚至已有人因此遭到殺害。

墨西哥 世界盃

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