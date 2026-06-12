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日本H3火箭成功發射 搭載6枚小型衛星升空

中央社／ 東京12日綜合外電報導

直播畫面顯示，日本旗艦型H3火箭今天發射升空，上頭搭載6枚小型衛星。

法新社報導，去年12月，H3火箭曾因引擎故障，未能將一枚地理定位衛星送入軌道。

H3火箭發射升空約6分鐘後，日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）在YouTube直播中表示：「第2級燃燒、動作控制與飛行軌跡均正常。」

日本宇宙航空研究開發機構表示，H3火箭搭載的衛星包括東京理科大學（Tokyo University of Science）的Umitsubame，這枚衛星將利用高性能相機觀測地球與其他目標，另一枚衛星為靜岡大學（ShizuokaUniversity）的Shiraito衛星，將測試太空碎片捕捉技術。

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