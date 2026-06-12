日本H3火箭成功發射 搭載6枚小型衛星升空

全球AI晶片龍頭輝達（Nvidia）執行長黃仁勳已經離開南韓，但他在當地引發的狂潮，至今仍餘波盪漾。期間他登上南韓「國民 MC」劉在錫主持的熱門綜藝節目《You Quiz on the Block》，待他離開後才播出。他在這場個人的綜藝處女秀中展現極度親民、幽默且充滿智慧的一面，「韓版兆元宴」、創業歷程及AI前景等十足性話題更使該集收視率創新高。

2026-06-12 00:15