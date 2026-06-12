紐約一高中爆性醜聞！60歲圖書館員「與13名亞裔少女有不當關係」

美國紐約皇后區馬斯佩斯高中（Maspeth High School）早出爆出性醜聞！在該校任職多年的60歲已婚男圖書館員道格拉斯·馮·霍普（Douglas Von Hoppe），被指長期針對亞裔女學生進行「捕獵式」騷擾及引誘。根據紐約市學區特別調查專員辦公室（SCI）披露的調查報告，霍普已被證實與至少13名亞裔未成年女學生建立不當關係，又承認與其中1名學生存在「感情投入」，更曾向朋友坦言，女學生的「纖細身材」讓他重燃「性慾」。霍普已與當局達成協議，承諾本學年結束後「永久離職」。

這起案件並非由家長或學校舉報，而是在做1宗無關的保險詐騙案調查中意外揭發。2023年，曼哈頓檢察官在調查霍普的1名友人——註冊會計師斯蒂芬·萊昂（Stephen Lyon）涉及的1宗1,800萬美元（約1.41億港元）保險詐騙案時，意外查獲了2人之間的對話紀錄。調查人員從這些短訊中發現了霍普針對亞裔女學生性騷擾證據，隨即將相關文件移交至特別調查專員辦公室，並於2024年正式啟動對霍普的調查，相關調查報告於2026年1月完成對外公開。

調查顯示，霍普至少自2008年起受僱於紐約市教育局。他利用圖書館員的職位之便，鎖定校內亞裔女生為主要目標，以「老師」、「如同父輩」的形象接近對方，逐步建立依賴關係，再進行越界行為。

據SCI調查所得，霍普涉嫌與至少13名亞裔未成年女學生維持長期不當往來，部分交往細節被曝光：

1.與單一學生2年內通話高達438次、短訊965條； 2.多次單獨約會，曾16次帶同1名學生到同1間餐廳用餐； 3.贈送情人節禮物、購買衣物、課後打網球、參觀博物館、舉行私人派對，甚至帶學生外遊度假； 4.向友人炫耀與學生的親密互動，發送大量具性暗示的不當言論，內容極其不適當。

霍普曾把這些女學生形容為「無盡的資源」（Endless pool），並在短訊中對女學生進行物化描述，甚至分享學生衣著清涼的細節。他又承認與其中1名學生存在「感情投入」的同時，更露骨地向朋友坦言，學生的「纖細身材」讓他重燃「性慾」。當友人告知晚餐將吃「亞洲菜」（Asian food）時，霍普竟回覆稱：「喔！我最喜歡「吃」亞洲人了。」（Oh! I love to eat Asians.）

霍普的短訊曾寫道，他只想與18至40歲的女性約會，並補充稱在疫苗接種普及後，他將能接觸到艾姆赫斯特（Elmhurst）成千上萬的年輕亞裔女性。

霍普被指長期針對亞裔學生進行「捕獵式」騷擾及引誘。（Facebook圖片）

經過詳細調查，SCI確認霍普長期違反專業守則，利用職務權力與學生建立不當關係，在2024年用1封信件敦促時任教育局長戴維·班克斯（David Banks）立即解僱馮霍普，但當局並未採取解僱行動，反而將他調職至「臨時辦公室」（temporary office）。自此之後，霍普持續領取政府薪酬，截至去年，其年薪仍高達140,588美元（約110萬港元），此舉引發外界對教育局內部問責機制是否失靈的質疑。

據美國教育部稱，霍普與紐約市政府達成協議，確定將在本學年結束後永久離開教職，並承諾永久離職。

負責調查的特別專員安娜斯塔西亞·科爾曼（Anastasia Coleman）表示，「霍普的行為具有獵食性與操縱性，且與其教育工作者的身份完全不相容。他涉嫌利用職位之便，識別並鎖定脆弱的學生，進行『誘騙』（grooming）行為。」

此案再次提醒家長與教育工作者，必須正視校園隱性風險，即使是圖書管理員、輔導員等非授課崗位，同樣擁有接觸學生的機會，監管不能鬆懈。家長應多與子女溝通校園生活，留意異常相處模式，鼓勵孩子遇有不舒服的互動及時求助。

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文章授權轉載自《香港01》