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美國氣象機構NOAA：聖嬰現象已經形成

中央社／ 華盛頓11日綜合外電報導

美國國家海洋暨大氣總署（NOAA）今天表示，聖嬰現象（El Nino）已經形成，預料將持續增強至今年底。

法新社報導，聖嬰現象是一種自然氣候現象，會讓中部及東部赤道太平洋的海面溫度升高，導致全球的風、氣壓及降雨型態發生變化。這種現象通常每2至7年發生一次，每次持續約9至12個月。

NOAA科學家在最新預警中指出，過去一個月聖嬰現象的條件已經形成，太平洋海面溫度高於平均水準即為佐證。

NOAA指出：「11月至隔年1月期間出現極強烈聖嬰現象的機率為63%，強度可能是自1950年有紀錄以來的前幾名。」

每次聖嬰現象的表現都不盡相同，但重大事件往往遵循類似模式，包括亞馬遜部分地區、印尼及澳洲出現乾旱，印度季風受到干擾，還有熱帶地區降雨型態改變。

聖嬰現象通常在年底達到高峰，但海洋熱能釋放至大氣的速度較慢，因此會使隔年全球氣溫上升。

此現象也會在原本就因燃燒化石燃料而暖化的地球上，再增添熱能。

歐洲聯盟氣候監測機構「哥白尼氣候變化服務」（Copernicus Climate Change Service）昨天表示，全球預報機構越來越有信心，今年稍後可能形成一次極強烈的聖嬰暖化天氣型態。

監測機構主任布諾坦普（Carlo Buontempo）表示，「目前階段的跡象強烈顯示，今年將迎來一次中等至強烈、甚至極可能是打破歷史紀錄的聖嬰事件。」

聖嬰現象 美國 暖化

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