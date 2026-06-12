每天一杯手搖恐提高肝癌風險？ 研究：含糖飲料讓罹癌風險提高15%

一項最新研究指出，即使每天只喝一杯含糖飲料，也可能顯著提高肝癌風險。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這項研究由美國國家癌症研究所（National Cancer Institute）團隊進行，分析超過151萬名歐美成人的飲食資料，平均追蹤時間長達18年。受試者平均年齡約57歲，研究期間共有2811人罹患肝癌。

研究結果顯示，隨著每天多喝一杯含糖飲料，特定類型肝癌的風險最高可增加15%。其中最常見的肝癌類型「肝細胞癌」（hepatocellular carcinoma）風險約增加10%，而較罕見的肝內膽管癌風險則上升約15%。

研究人員同時分析人工甜味飲料，結果未發現明顯增加肝癌風險的關聯，反而顯示含糖飲料的影響更為明顯。專家指出，含糖飲料可能透過多重機制影響肝臟健康，包括肥胖、第二型糖尿病，以及代謝異常脂肪肝疾病（MASLD）。其中果糖在肝臟代謝過程中會促進脂肪生成，長期累積可能導致肝功能受損。此外，有研究也認為果糖可能影響腸道屏障，使有害物質更容易進入血液並影響肝臟，形成額外風險來源。

這項研究已發表在《JAMA Network Open》期刊。研究團隊提醒，雖然數據顯示關聯性明確，但要完全排除肥胖與糖尿病的影響仍相當困難，因此結果仍需謹慎解讀。

儘管如此，專家普遍建議減少含糖飲料攝取，因其已被證實與多種代謝疾病相關，而這些疾病本身就是肝癌的重要風險因子。