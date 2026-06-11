名校畢業仍陷求職困境！25歲英國男在富豪爸豪華農舍悲傷離世

英國一名男子在大學畢業後遲遲找不到理想工作，甚至一度向富豪父親泣訴。雖然該父親試圖透過自身人脈替兒子找工作，男子卻依然找不到適合的職缺，最後竟持槍結束自己生命，令人不勝唏噓。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，25歲的基平（James Keeping）曾就讀知名私立學校，之後進入新堡大學（Newcastle University）攻讀行銷與管理，並於2024年順利畢業。

然而，和許多剛踏入職場的年輕人一樣，基平在畢業後始終沒有找到理想工作。他曾短暫在熟食店及農場打工，一直想要找到符合自身專業背景的發展機會。求職期間，他多次透過社群平台分享自己的經歷，強調自己願意學習、不怕吃苦，但還是沒有下文。

據了解，男子的父親是知名清潔設備公司的高階主管，家中光是農舍就價值150 萬英鎊（約新台幣6333萬）。基平的父親利用自身人脈，在領英（LinkedIn）公開發文，希望有人能為兒子介紹工作，讓基平感動回覆。

不過即便如此，基平依然找不到理想的工作。案發當天，他情緒不佳並大量飲酒，使用家中氣動手槍重傷頭部不治身亡。

與他交往5年的女友詹寧斯（Lesha Jennings）表示，近幾個月來基平的心理狀態明顯惡化，經常對未來感到迷惘與沮喪。兩人在情人節前夕還曾長談至凌晨，討論他的壓力與困境。父親則悲慟表示，沒有想到兒子會因找不到工作而走上絕路。

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