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愛沙尼亞推線上青年服務 盼透過網路平台助弱勢族群

中央社／ 維爾紐斯11日專電

為接觸未就學、未就業或有風險陷入此類處境的年輕人，愛沙尼亞教育與青年委員會計畫投入近100萬歐元，透過社群媒體、線上遊戲與論壇平台推動線上青年服務，提供弱勢年輕族群協助。

愛沙尼亞公共廣播公司（ERR）報導，愛沙尼亞教育與青年委員會（The Education and Youth Board，簡稱Harno）表示，這項計畫的服務對象為15至26歲族群，目標在協助他們重返教育體系或進入勞動市場。

Harno指出，儘管目前已有一些青年工作者服務機制，但仍有不少需要協助的年輕人未被現行體系觸及。

部分年輕人不參與實體活動，也不易透過傳統社福管道聯繫，但多活躍於數位環境，包括社群媒體、線上遊戲與論壇。因此，計畫將透過Discord、TikTok、Instagram、Twitch、Reddit及Steam、Minecraft、Roblox等網路平台建立接觸管道。

根據報導，Harno青年議題專家克爾森（OlavKersen）表示，計畫對象的認定不設複雜標準，主要依年輕人自我表達需求，例如長期缺課、非正式就業或休學且無意復學等情況，皆可能納入服務範圍，且參與者可選擇匿名。

Harno指出，這個計畫將完全透過線上執行，由青年工作者主動建立能見度與互動，例如透過即時通訊、遊戲平台或直播與不同地區年輕人交流，提供協助與諮詢。

據報導，過去愛沙尼亞僅在少數地區試行線上青年服務，尚未形成完整模式。這項新的服務將於全國推動，並要求工作人員熟悉各地支援網絡，以利轉介個案至在地資源。

報導指出，愛沙尼亞目前約有近2萬名15至26歲年輕人需要或即將需要相關支持。這項計畫目標在數年內接觸2500名年輕人，目標族群以僅具基礎教育、未取得技職或高中學歷者為主，聚焦15至17歲族群。預估其中65%的服務對象在計畫結束6個月後，處境將有所改善。

根據Harno，此項採購案金額約為95萬6700歐元（約新台幣3490萬元）。

愛沙尼亞 青年 社群媒體

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