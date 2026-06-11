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泰國7歲男童遭寵物猴活活咬死 母崩潰：再也不敢養猴子

聯合新聞網／ 綜合報導
男童遭獼猴攻擊咬傷不治身亡。示意圖／ingimage
男童遭獼猴攻擊咬傷不治身亡。示意圖／ingimage

泰國一名7歲男童在家門外玩耍時，竟突然遭到家中飼養的寵物猴撲倒攻擊。當時猴子瘋狂撕咬男童胸口與身體，導致男童身上多處重傷。家人緊急將男童送往醫院急救，但男童仍因傷勢過重不幸身亡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，事發當時，7歲的斯里昌（Ekkarat Srichan）在住家外玩耍，沒想到家中飼養的一隻4歲獼猴「喬克」（Choke）突然失控衝向他。男童痛苦尖叫求救，但猴子仍不斷攻擊，將男童撲倒在地。

附近鄰居表示，事發當下聽見猴子發出刺耳叫聲，男童也發出淒厲的哭喊聲，只是一切實在發生得太快，眾人都來不及阻止悲劇發生。家人查看時，發現男童全身已滿是咬傷與抓痕，猴子嘴邊還殘留血跡。儘管男童被緊急送往醫院搶救，最終仍宣告不治。

男童27歲母親達拉妮（Daranee Srichan）悲痛表示，醫師告訴她，猴子的利齒咬穿了男童肺部，造成致命傷勢。「如果沒有咬到那個位置，他或許還有機會活下來。」她也坦言，這場悲劇徹底改變了自己對寵物猴的看法。「我再也不會養猴子了，如果繼續養，我另一個孩子可能也會遭遇危險。」

據了解，這隻獼猴原本是男童祖父在路邊發現後帶回家飼養的。意外發生後，祖父一度將猴子野放到山區，但警方與野生動物管理單位擔心牠再次傷人，隨即展開搜索，並成功將其捕獲。

鄰居透露，該猴過去就以攻擊性強聞名，經常對路人齜牙咧嘴、發出威嚇聲，甚至曾咬死一隻流浪貓，因此不少人早已對牠感到害怕。

雖然泰國法律允許民眾飼養獼猴，但相關規定相當嚴格。若未經許可飼養野外捕獲或受保護物種，可能面臨罰款、刑事責任以及沒收動物等處分。

猴子 寵物 泰國

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