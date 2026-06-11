快訊

五千億巨獸00919換股秀 「清倉」聯電剩一張、賣壓警報將解除

美股早盤／晶片股絕地大反攻！四大指數齊揚 費半強漲4%

聽新聞
0:00 / 0:00

睡太少與常午睡都危險？研究揪三睡眠習慣 恐加速大腦老化、增失智風險

聯合新聞網／ 綜合報導
長期睡眠不足可能出現腦部病變。示意圖／ingimage
長期睡眠不足可能出現腦部病變。示意圖／ingimage

失智症風險不只和年齡有關，就連睡眠習慣也可能影響大腦健康。一項最新研究發現，有三種常見的睡眠問題與大腦損傷有關，甚至可能提升阿茲海默症等失智症風險。專家提醒，睡眠不只是休息，更是大腦進行修復的重要時間，睡得好不好與失智息息相關。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究已經發表於《阿茲海默症與失智症》（Alzheimer’s & Dementia）期刊。研究分析超過2萬3000名中老年人的腦部掃描與生活習慣資料，評估五項睡眠行為，包含睡眠時數、白天小睡、失眠、不自主打瞌睡及打鼾情況。

結果發現，所有不良睡眠習慣一開始都與大腦老化有關，但其中三項影響最明顯，分別是睡眠時間不足或過長、頻繁午睡，以及長期失眠。研究顯示，這些族群的大腦更容易出現「白質病變」，也就是腦部神經傳導區域受損。過去研究已證實，白質病變與認知能力下降、阿茲海默症及其他失智症風險增加有密切關聯。

每晚睡眠少於7小時的人，腦部病變程度明顯高於睡滿7至9小時的人。而長期失眠者罹患輕度認知障礙或失智症的風險更高出40%，影響程度相當於大腦老化約3.5年。研究人員也指出，經常感到疲倦、需要頻繁午睡，未必只是睡眠不足造成，某些情況下甚至可能是大腦開始出現異常的早期警訊。

研究作者艾利（Madeline Ally）表示，睡眠雖然是每個人每天都會進行的行為，但其與腦部健康之間的關係其實相當複雜，仍有許多問題待進一步研究釐清。睡眠醫學專家法米（Samir Fahmy）則建議，改善睡眠不應只專注於晚上，而是要從白天生活型態著手。例如每天固定時間起床、起床後一小時內接觸自然光、傍晚規律運動，以及睡前30至60分鐘建立放鬆儀式，例如閱讀、伸展或冥想，同時避免使用手機等藍光設備。

專家強調，良好的睡眠品質不只是讓人隔天更有精神，也可能是保護大腦、降低未來失智風險的重要關鍵。

阿茲海默症 失智症 失眠 睡眠

延伸閱讀

影／天空滿布！俄驚現「蚊子龍捲風」宛如聖經十災 遊客嚇到躲車內

癌症疫苗要來了？英國開發mRNA防癌疫苗 最快今夏開測

鳥類比較怕女性？歐洲研究驚人發現：鳥類看到女生就逃跑是跨國現象

不是吃夠5蔬果就好！研究揭「一類水果」更護心 死亡風險最多降近3成

相關新聞

輝達黃仁勳登韓綜「劉Quiz」收視率創新高 竟被1問題問倒

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳首度登上南韓綜藝節目「劉Quiz」，節目10日播出，南韓全國收視率達5.743%，為該節目開播以來最高。黃仁勳在節目中回顧他的人生、與南韓的淵源，大談對韓食的偏好，而且還被主持人劉在錫的一道題目問倒。

妻子車禍醒來把全家當陌生人 丈夫苦守8年重辦婚禮感動全網

真愛能戰勝遺忘，讓有情人再一次相愛。馬來西亞1名男子與妻子結婚多年，育有7名子女，豈料妻子經歷車禍後徹底失憶，醒後完全不認得丈夫與子女。面對愛妻把自己視為「陌生人」，情深的丈夫在8年裏不離不棄，悉心照顧其起居，近日更決定在家中重辦婚禮，親手為愛妻戴上當年的婚戒，深情承諾「再次交出我的心」。

僅日本官方半價！中國黑牌導遊入侵2大遊樂園 「保母級服務」搶VIP客

據日媒SPA！報導，日本兩大主題樂園近期出現新違規亂象。繼大阪環球影城（USJ）4月30日發布罕見公告，警告園內出現未經許可的營利導遊後，東京迪士尼樂園也爆出遭中國業者大舉入侵。許多標榜「私人VIP團」的仿冒官方行程，正透過中國社群平台小紅書猖獗販售，且生意興隆。

曼谷四面佛爆炸案判死刑 北京：支持泰方嚴懲凶手

泰國法院裁定兩名中國維吾爾族被告因曼谷四面佛爆炸案謀殺罪名成立，判處死刑。該事件造成20人喪生，超過120人受傷。中國外交部強調支持泰方依法嚴懲凶手。

泰國7歲男童遭寵物猴活活咬死 母崩潰：再也不敢養猴子

泰國一名7歲男童在家門外玩耍時，竟突然遭到家中飼養的寵物猴撲倒攻擊。當時猴子瘋狂撕咬男童胸口與身體，導致男童身上多處重傷。家人緊急將男童送往醫院急救，但男童仍因傷勢過重不幸身亡。

睡太少與常午睡都危險？研究揪三睡眠習慣 恐加速大腦老化、增失智風險

失智症風險不只和年齡有關，就連睡眠習慣也可能影響大腦健康。一項最新研究發現，有三種常見的睡眠問題與大腦損傷有關，甚至可能提升阿茲海默症等失智症風險。專家提醒，睡眠不只是休息，更是大腦進行修復的重要時間，睡得好不好與失智息息相關。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。