睡太少與常午睡都危險？研究揪三睡眠習慣 恐加速大腦老化、增失智風險

失智症風險不只和年齡有關，就連睡眠習慣也可能影響大腦健康。一項最新研究發現，有三種常見的睡眠問題與大腦損傷有關，甚至可能提升阿茲海默症等失智症風險。專家提醒，睡眠不只是休息，更是大腦進行修復的重要時間，睡得好不好與失智息息相關。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這項研究已經發表於《阿茲海默症與失智症》（Alzheimer’s & Dementia）期刊。研究分析超過2萬3000名中老年人的腦部掃描與生活習慣資料，評估五項睡眠行為，包含睡眠時數、白天小睡、失眠、不自主打瞌睡及打鼾情況。

結果發現，所有不良睡眠習慣一開始都與大腦老化有關，但其中三項影響最明顯，分別是睡眠時間不足或過長、頻繁午睡，以及長期失眠。研究顯示，這些族群的大腦更容易出現「白質病變」，也就是腦部神經傳導區域受損。過去研究已證實，白質病變與認知能力下降、阿茲海默症及其他失智症風險增加有密切關聯。

每晚睡眠少於7小時的人，腦部病變程度明顯高於睡滿7至9小時的人。而長期失眠者罹患輕度認知障礙或失智症的風險更高出40%，影響程度相當於大腦老化約3.5年。研究人員也指出，經常感到疲倦、需要頻繁午睡，未必只是睡眠不足造成，某些情況下甚至可能是大腦開始出現異常的早期警訊。

研究作者艾利（Madeline Ally）表示，睡眠雖然是每個人每天都會進行的行為，但其與腦部健康之間的關係其實相當複雜，仍有許多問題待進一步研究釐清。睡眠醫學專家法米（Samir Fahmy）則建議，改善睡眠不應只專注於晚上，而是要從白天生活型態著手。例如每天固定時間起床、起床後一小時內接觸自然光、傍晚規律運動，以及睡前30至60分鐘建立放鬆儀式，例如閱讀、伸展或冥想，同時避免使用手機等藍光設備。

專家強調，良好的睡眠品質不只是讓人隔天更有精神，也可能是保護大腦、降低未來失智風險的重要關鍵。