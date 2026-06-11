台灣與印度簽產學合作MOU 培養專業技術人才

台灣虎尾科技大學、企業AGEM，與印度清奈理工學院近日簽署MOU，讓台灣和印度的高等教育、產業創新與科研合作邁向新的里程碑。

印度清奈理工學院（CIT）與台灣的國立虎尾科技大學（NFU）、元佳宇股份有限公司（AGEM）9日簽署產學合作備忘錄（MOU），並共同設立「清奈產學合作辦公室」，作為虎尾科大與AGEM於大清奈地區推動產學合作、技術研發及人才培育的重要基地，駐清奈辦事處處長許書智與駐印度代表處科技組組長楊龍杰、秘書張雅惠也獲邀見證簽約與清奈產學合作辦公室揭牌儀式。

虎尾科大表示，這是台灣與印度落實產學合作的重要里程碑，未來將結合清奈理工學院於工程教育與國際人才培育的優勢、元佳宇於半導體特殊化學領域的產業與研發實務專業，以及虎尾科大在熱化學、低溫工程技術及產學鏈結的能量，共同打造國際化產學研合作平台，並以清奈產學合作辦公室與訓練實習場域作為重要據點，深化台灣和印度於人才培育、技術研發及產業合作等面向的交流與發展。

國立虎尾科技大學國際事務處國際長楊授印今天接受中央社記者訪問時表示，台灣跟印度都需要優秀的人力，所以這次簽了MOU後，清奈理工學院會負責招募學生加入計畫，人才經篩選後分流，一部分進入AGEM印度分公司，另一部分先到虎尾科大深造後，再進入AGEM，然後回到印度工作。

楊授印告訴中央社記者說：「我們希望藉由這個合作，為虎尾科大與AGEM招募到更多的人才，強化AGEM的企業競爭力與全球的佈局，虎尾科大作爲AGEM在印度重要的人才培育搖籃，將協助強化印度優秀人才與學術的影響力。」

許書智在致詞時表示，這是台灣與南印度在半導體相關產學合作上簽署的首個MOU，因此格外具有意義，他也特別期勉在場約300位學子努力向學，成為未來的「創新大使」（Ambassadors of Innovation）。

許書智提到，台灣在半導體、智慧製造、自動化及工業創新領域具備領先優勢；印度則擁有豐沛的工程人才、科研實力與資訊科技基礎，雙方優勢互補，已在電子製造等領域展現合作成果，這次3個單位的合作，將進一步促進台灣與印度在產、學、研上的連結。

駐印度代表處科技組長期促進台灣與印度雙邊科技合作交流、強化科研鏈結，也希望透過雙方的產學研連結，將科研成果落地，創造更多創新應用的機會，科技組表示，這次簽訂的MOU，將對雙方科技合作有實質幫助。

清奈理工學院是近年快速發展的印度高等教育機構，以產學合作導向及實務教學特色聞名，該校積極投入工程、人工智慧（AI）、機器人技術及工業4.0等領域的研究與人才培育，並與多家國際企業及學術機構建立合作關係，提供學生豐富的實習與國際交流機會。

元佳宇股份有限公司是台灣專注於半導體特殊化學氣體技術產品的本土企業，長期與虎尾科大在技術研發與人才培育上，維持著密切的合作關係，該公司除台灣的總公司外，也在印度設立了分公司。