快訊

日職／孫易磊先發6局飆8K無失分 生涯首勝到手！

藍營廖婉汝、謝政達獲提名監委 國民黨聲明「未透過政黨協商」否認推薦

柯文哲涉貪案上二審「第1件」裁定出爐 李文娟、端木正延長科控8月

聽新聞
0:00 / 0:00

日華懇走入歷史 正式更名「日本台灣友好議員連盟」

中央社／ 東京11日專電

日本國會跨黨派對台友好團體「日華議員懇談會」（日華懇）今天召開總會，正式決議更名為「日本台灣友好議員連盟」，以「台灣」取代「華」字。會長古屋圭司表示，日本政府與台灣相關機構多年前已完成名稱調整，如今更名順理成章，也是經過長期評估後的決定。

會長、眾議員古屋圭司在總會後受訪時表示，過去53年來，組織一直以「日華議員懇談會」的名義活動。而日本政府相關機構方面，原本的「交流協會」已更名為「日本台灣交流協會」。台灣方面的「亞東關係協會」也改名為「台灣日本關係協會」。

他指出，「事實上，日本政府早在2017年就完成了名稱調整。我們議員聯盟一直都在審慎評估何時更名、何時是適當時機。而現在，高市政權誕生後，我們認為『現在正是時候』，因此決定推動此次更名。」

他強調，「高市首相在擔任首相之前，就是日華懇的重要幹部。此外，在她競選自民黨總裁期間，也曾與當時的台灣總統蔡英文透過視訊進行會談。因此我們判斷，現在正是最合適的時機。」

古屋表示，更名過程並不容易，必須與各方面進行協調和溝通，但最終獲得理解與支持，因此得以在今天正式以「日本台灣友好議員連盟」的新名稱重新出發，簡稱「日台友好議連」。

對於有媒體報導稱更名可能引發中國反彈，古屋直言相關說法「令人意外」。

他指出，日本政府早在近10年前就已將官方對台機構更名為「日本台灣交流協會」，台灣方面也把機構名稱改為「台灣日本關係協會」，因此把「日華議員懇談會」改名為「日本台灣友好議員連盟」，完全是順理成章、自然發展的結果。

他並表示，不認同將此解讀為刻意刺激中國。「這次更名，其實只是讓名稱回到原本應有的樣子而已，未來將持續推動台日合作、深化雙方關係，讓台日連結進一步進化與強化。這一點完全不會改變。」

古屋同時透露，目前日台友好議連成員已達321人。日華懇剛成立時，大約有280名成員，當時已經是相當大的組織，如今已經超越當年的規模，成為史上最大的對台友好議員聯盟。

談及總會今天通過的年度方針，古屋表示，除了更名之外，相關內容也反映台日關係進一步深化，包括推動經濟安全保障合作、強化雙方交流，以及促進日本社會對台灣認識的提升。

他特別提到，目前部分日本中學與高中教科書仍以與中國相同顏色標示台灣，有些統計資料也將台灣與中國合併計算，但日本政府雖然尊重中國立場，卻從未承認台灣是中國的一部分，因此相關做法在邏輯上並不一致，未來將透過國會及各政黨政策部門推動改善。

方針中指出，希望日本兒童與學生，能理解台灣是以民主主義為基礎、與中國擁有不同價值體系的現狀。針對日本學校教科書中可能使學生誤認「台灣屬於中國領土」的表述，將要求日本文部科學省檢討並修正相關教材內容。

日華懇 日本 議員

延伸閱讀

強化與台灣交流象徵意義 日華懇擬更名「日台懇」

總統感謝日華懇為台發聲 期待共創自由開放印太願景

河野洋平逝世　「河野談話」成慰安婦議題重要轉折

盧秀燕參訪德國國會 傳達維護民主與印太安全決心

相關新聞

輝達黃仁勳登韓綜「劉Quiz」收視率創新高 竟被1問題問倒

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳首度登上南韓綜藝節目「劉Quiz」，節目10日播出，南韓全國收視率達5.743%，為該節目開播以來最高。黃仁勳在節目中回顧他的人生、與南韓的淵源，大談對韓食的偏好，而且還被主持人劉在錫的一道題目問倒。

妻子車禍醒來把全家當陌生人 丈夫苦守8年重辦婚禮感動全網

真愛能戰勝遺忘，讓有情人再一次相愛。馬來西亞1名男子與妻子結婚多年，育有7名子女，豈料妻子經歷車禍後徹底失憶，醒後完全不認得丈夫與子女。面對愛妻把自己視為「陌生人」，情深的丈夫在8年裏不離不棄，悉心照顧其起居，近日更決定在家中重辦婚禮，親手為愛妻戴上當年的婚戒，深情承諾「再次交出我的心」。

僅日本官方半價！中國黑牌導遊入侵2大遊樂園 「保母級服務」搶VIP客

據日媒SPA！報導，日本兩大主題樂園近期出現新違規亂象。繼大阪環球影城（USJ）4月30日發布罕見公告，警告園內出現未經許可的營利導遊後，東京迪士尼樂園也爆出遭中國業者大舉入侵。許多標榜「私人VIP團」的仿冒官方行程，正透過中國社群平台小紅書猖獗販售，且生意興隆。

東京池袋傳強盜傷害案 大陸籍女性遭搶約160萬元

日本東京池袋街頭昨天晚間發生一起強盜傷害案件，一位60歲中國籍女性疑似遭兩名男子噴灑催淚噴霧、毆打，裝有約800萬日圓（...

西班牙聖家堂主體終於完工！高第留給世人的百年奇觀之作

「跨越百年時空，『上帝的建築師』作品終於完工......」世界知名的西班牙巴塞隆納「聖家堂」（Sagrada Família）經過144年漫長的建造過程，終於在2026年完成主塔建設，成為世界最高的教堂。聖家堂也選在6月10日高第逝世100周年之際，由教宗良十四世於聖家堂內主持彌撒、為新塔落成祈福。聖家堂是由19世紀加泰隆尼亞的建築師高第（Antoni Gaudí）所設計，其複雜結構與浩大工程，終其一生未能親手完成建設；後世持續接力建造，至今已累積144年的時間，為世界建設時間最長久的教堂。不過目前主塔完成後，還有其他建築立面與裝飾工程，預計「真正的全部完工」還需要再10年左右的時間。

加拿大航空無照機師17年飛900航班 退休前才被抓

加拿大有關單位9日指控一名多年任職於加拿大航空的機師涉嫌詐欺，指稱他在未取得擔任機長所需資格的情況下，17年間仍執飛數百小時，並形容這是一場「讀起來像電影劇本」的精心騙局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。