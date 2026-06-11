日華懇走入歷史 正式更名「日本台灣友好議員連盟」

日本國會跨黨派對台友好團體「日華議員懇談會」（日華懇）今天召開總會，正式決議更名為「日本台灣友好議員連盟」，以「台灣」取代「華」字。會長古屋圭司表示，日本政府與台灣相關機構多年前已完成名稱調整，如今更名順理成章，也是經過長期評估後的決定。

會長、眾議員古屋圭司在總會後受訪時表示，過去53年來，組織一直以「日華議員懇談會」的名義活動。而日本政府相關機構方面，原本的「交流協會」已更名為「日本台灣交流協會」。台灣方面的「亞東關係協會」也改名為「台灣日本關係協會」。

他指出，「事實上，日本政府早在2017年就完成了名稱調整。我們議員聯盟一直都在審慎評估何時更名、何時是適當時機。而現在，高市政權誕生後，我們認為『現在正是時候』，因此決定推動此次更名。」

他強調，「高市首相在擔任首相之前，就是日華懇的重要幹部。此外，在她競選自民黨總裁期間，也曾與當時的台灣總統蔡英文透過視訊進行會談。因此我們判斷，現在正是最合適的時機。」

古屋表示，更名過程並不容易，必須與各方面進行協調和溝通，但最終獲得理解與支持，因此得以在今天正式以「日本台灣友好議員連盟」的新名稱重新出發，簡稱「日台友好議連」。

對於有媒體報導稱更名可能引發中國反彈，古屋直言相關說法「令人意外」。

他指出，日本政府早在近10年前就已將官方對台機構更名為「日本台灣交流協會」，台灣方面也把機構名稱改為「台灣日本關係協會」，因此把「日華議員懇談會」改名為「日本台灣友好議員連盟」，完全是順理成章、自然發展的結果。

他並表示，不認同將此解讀為刻意刺激中國。「這次更名，其實只是讓名稱回到原本應有的樣子而已，未來將持續推動台日合作、深化雙方關係，讓台日連結進一步進化與強化。這一點完全不會改變。」

古屋同時透露，目前日台友好議連成員已達321人。日華懇剛成立時，大約有280名成員，當時已經是相當大的組織，如今已經超越當年的規模，成為史上最大的對台友好議員聯盟。

談及總會今天通過的年度方針，古屋表示，除了更名之外，相關內容也反映台日關係進一步深化，包括推動經濟安全保障合作、強化雙方交流，以及促進日本社會對台灣認識的提升。

他特別提到，目前部分日本中學與高中教科書仍以與中國相同顏色標示台灣，有些統計資料也將台灣與中國合併計算，但日本政府雖然尊重中國立場，卻從未承認台灣是中國的一部分，因此相關做法在邏輯上並不一致，未來將透過國會及各政黨政策部門推動改善。

方針中指出，希望日本兒童與學生，能理解台灣是以民主主義為基礎、與中國擁有不同價值體系的現狀。針對日本學校教科書中可能使學生誤認「台灣屬於中國領土」的表述，將要求日本文部科學省檢討並修正相關教材內容。