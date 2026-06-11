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輝達黃仁勳登韓綜「劉Quiz」收視率創新高 竟被1問題問倒

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳首度登上南韓綜藝節目「劉Quiz」。圖／擷取自「劉Quiz」的Instagram。
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳首度登上南韓綜藝節目「劉Quiz」。圖／擷取自「劉Quiz」的Instagram。

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳首度登上南韓綜藝節目「劉Quiz」，節目10日播出，南韓全國收視率達5.743%，為該節目開播以來最高。黃仁勳在節目中回顧他的人生、與南韓的淵源，大談對韓食的偏好，而且還被主持人劉在錫的一道題目問倒。

尼爾森韓國公司11日公布的數據顯示，黃仁勳登場的「劉Quiz」當集節目，在南韓全國收視率為5.743%，首爾都會區的收視率是5.9%，是「劉Quiz」今年開播以來最高。這集節目在6日預錄，10日播出，錄影時間是他5日語SK集團會長崔泰源、LG集團會長具光謨及Naver會長李海珍一起吃烤肉的「韓版兆元宴」隔天。

黃仁勳在節目上回憶，他收到三星電子已故會長李健熙的信函後，在1996年訪韓，當時造訪龍山電子商街，還自己發名片，也曾和商家一起吃晚餐。劉在錫深表意外地表示：「我爸爸說他和黃仁勳吃過晚餐，但我不相信，結果是真的。」

黃仁勳也說，他聽到一家公司老闆說仍有他當時發的名片，也很驚訝，「我自己都沒有當時的名片」。

他也表達對南韓的特殊情感，認為輝達和南韓的成長軌跡很相似，在1990年代末網咖流行時，電腦和遊戲銷售都激增，「韓國對我來說一直都很特別，（如果）沒有電競、遊戲、和Faker等無數韓國遊戲玩家，電競不會引發國際熱潮」，「輝達的科技不會成為全球現象」，「我們的人生，我們的歷史都非常接近，韓國一直都是我心中很親近的部分」。

他談到5日和南韓財閥領袖一起吃烤肉時表示，「很好吃，我是第一次嘗試三層肉（samgyeopsal），感覺很驚豔」，他被劉在錫問到「很多人都很好奇是誰烤肉」時，回答「我們一起烤肉，但（LG集團會長）具光謨烤很多」，「但我們各自都有負責的地方，我負責吃」，接著解釋「因為我年紀最大，具光謨最年輕」。

黃仁勳被問到在去年的「炸雞宴」中，三星電子會長李在鎔、現代汽車會長鄭義宣及SK集團會長崔泰源誰是他最好的朋友時，巧妙地回答，「他們都很不可思議，都是世界級領袖」，「能和這三家公司合作非常幸運」。

這場訪談也不斷穿插「二選一」的問題，他被問到如果餘生只吃三層肉或吃炸雞之間擇一的時候，陷入猶豫，「在昨晚之間，很容易決定」，但前一天吃的三層肉實在太美味，無法排除，黃仁勳說，「我選不出來」。

黃仁勳也談了許多人生歷程，回憶從台灣移民到美國時，他才9歲，之後必須在餐廳洗碗盤與廁所，但不管是什麼工作，他都全力以赴，「做什麼不重要，但你完成後，這份工作就代表你」。

他不斷談到韌性的珍貴之處，「當你什麼都沒有，也沒什麼好失去的，就是一個力量非常強大的人」。對人工智慧（AI）會帶給市井小民什麼改變，黃仁勳的回答很簡單，「AI很容易，電腦很難」，他認為當前的機器已經夠聰明到只要說出自己的需求就好，這意味著「AI縮減了科技落差」。

「劉QUIZ」節目尾聲照例都會對來賓提問，若全都正確就送出獎金100萬韓元，黃仁勳提議若他答錯，就捐出100萬韓元，為該節目首見。

黃仁勳的題目為結合輝達股價走勢與四件大事，結果全都答對，並且捐出100萬韓元獎金、以及自掏腰包加碼100萬韓元，將用於弱勢族群孩童的IT教育。

黃仁勳 輝達 劉在錫

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