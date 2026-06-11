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麥考瑞大學放映生成之間 見證台澳原民藝術交流

中央社／ 雪梨11日專電

位於澳洲雪梨的麥考瑞大學（Macquarie University），今天舉辦「生成之間：澳洲與台灣原住民族藝術交流」（In theMaking: An Australia–Taiwan Indigenous Art Exchange）電影放映暨座談會，除了吸引多名當地學者和藝文工作者到場之外，更有關注原住民族議題者參與，共同見證台、澳原住民族藝術交流成果。

這次放映會，是台灣教育部補助之「Taiwan Talk台灣講座」系列活動之一；並且由駐澳大利亞代表處教育組及麥考瑞大學共同主辦。放映會的開場主持人國際研究學院（School of International Studies）講師郭美芬、駐雪梨辦事處處長吳正偉，以及駐澳代表處教育組秘書李瑋禎先後致詞指出，台灣和澳洲在教育、文化及原住民族議題上，向來有著長期緊密的交流合作關係。

紀錄片「生成之間」聚焦澳洲與台灣四位原住民族藝術家；分別是澳洲藝術家華森（Judy Watson）和安德魯（Robert Andrew），以及台灣藝術家尤瑪．達陸（Yuma Taru）和陳豪毅（Akac Orat）。影片記錄藝術家們跨越地域與文化界限，透過駐村交流、共同創作及深度對話，分享彼此的生命故事、藝術實踐與文化知識，並攜手創作全新作品，展現藝術作為跨文化溝通媒介的重要力量。

「生成之間」亦記錄該片的重要學者與藝術家金史密斯（Leah King-Smith），於國立台灣史前文化博物館期間的創作歷程。她從館藏歷史照片中汲取靈感，以台灣原住民被殖民的歷史為創作主題，透過影像視覺藝術，傳遞自由的價值與精神。

該片共同導演、昆士蘭科技大學（QueenslandUniversity of Technology）副教授麥金泰（SophieMcIntyre）、國立台北教育大學教授呂佩怡、國立台灣師範大學玉山學者暨麥考瑞大學榮譽教授郝伊特（Richie Howitt），亦在映後展開對談，從藝術創作、原住民族文化保存、跨國合作及高等教育交流等面向，分享台、澳原住民族藝術交流的經驗與成果。

李瑋禎在接受中央社電話訪問時表示，台灣作為多元文化社會，原住民族文化是形塑台灣文化的重要根基；而台灣各大專校院設有原住民族學生資源中心，除提供原住民學生支持外，更成為國際學生及社會大眾認識台灣原住民族文化的重要窗口；因此，駐澳代表處教育組歡迎更多澳洲學生赴台就學，除了參與台灣的校園生活，更能親身體驗台灣豐富且多元的文化內涵。

李瑋禎提到，駐澳代表處教育組未來將持續透過「Taiwan Talk台灣講座」等多元活動，向澳洲社會介紹台灣教育、文化與社會發展成果； 以便促進雙方在教育、學術及文化領域的交流合作，進而深化台、澳夥伴關係。

雪梨 原住民 澳洲

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