快訊

日職／孫易磊先發6局飆8K無失分 生涯首勝到手！

藍營廖婉汝、謝政達獲提名監委 國民黨聲明「未透過政黨協商」否認推薦

柯文哲涉貪案上二審「第1件」裁定出爐 李文娟、端木正延長科控8月

聽新聞
0:00 / 0:00

溫哥華獲選世界盃球迷體驗最佳城市 將辦7場賽事

中央社／ 溫哥華11日專電

2026年FIFA世界盃足球賽即將開踢，主辦城市之一溫哥華被選為球迷體驗最佳城市，整座城市已充滿濃厚賽事氣氛，拉丁社區還特別設了球迷專區，眾人皆興奮迎接13日在溫哥華舉行的首場比賽。

本屆世界盃首創北美洲3國，即美國、加拿大、墨西哥聯合舉辦，48支參賽隊伍會在16個城市的球場競技，其中溫哥華總共舉辦7場比賽，比多倫多6場還多。

根據Action Network最新公布的一項調查顯示，在世界盃16個主辦城市的球迷體驗評比中，溫哥華拿下冠軍。

如今溫哥華整座城市都充滿足球電力，尤其在比賽場地 卑詩體育館（BC Place）附近，到處可見FIFA的旗幟、矚目的球星廣告；附近的溫哥華科學館甚至將本身圓形建築變身成一顆巨大足球。若遙望北面松雞山（Grouse Mountain），可見山坡上掛出了一幅挑戰金氏世界紀錄的巨大加拿大國旗。

溫哥華市民蜜雪兒（Michelle）說，印象中上一次滿城熱情又歡喜的時刻應是2010年主辦冬季奧運，沒想到2026年能辦世界盃，「我太開心了，整個城市都改頭換面了，到處充滿刺激感」。

溫哥華大約有6萬拉丁美洲裔居民，而足球一向是最受拉丁美洲人追捧的運動，為了迎接FIFA盛事，溫哥華拉丁美洲社區擴大舉辦每年7月在Jonathan RogersPark登場的太陽狂歡節（Carnaval del Sol）。

太陽狂歡節是太平洋西北地區規模最大的拉丁美洲慶典，是展現音樂、舞蹈、傳統和美食的絕佳平台。活動總監穆利優（Paola Murillo）表示，今年適逢世界盃，所以規模特別盛大，一連3天嘉年華，共有350位藝術家登台演出，結合足球文化，打造一場極致的拉丁美洲夏日盛宴。

穆利優說，世界盃賽事長達一個多月，為了讓球迷的激情能凝聚又延續，因此他們在市中心煤氣鎮區（Gastown）特別開設一個球迷區，內有音樂、舞蹈、美食、飲品，歡迎所有人一起來看球、歡呼，感受激動人心的每一刻，「我們為所有拉丁國家加油，從墨西哥一直到阿根廷，我們非常興奮，有梅西會出賽，還有很多很棒的球員」。

墨西哥裔溫哥華居民Valeria在球迷區內享受著音樂和舞蹈，她說，在這裡看球氣氛很棒，每個人都可以為自己喜歡的球隊加油。儘管身穿墨西哥球衣，但她說，會為墨西哥和加拿大都加油。

世界盃不僅是與吃喝玩樂的風潮搭上線，更重要的是激勵愛踢球孩子的動力，在城市內的許多運動場，都可以見到教練帶著小足球健將們勤練足球。

曾參加2006年和2010年冬奧比賽的加拿大滑雪選手盧仙泳（Alexa Loo）說，主辦世界盃是個好機會，能鼓勵年輕孩子進一步熱愛運動，「因為你看到世界級球員的表現，你會希望自己也變得更好」。

溫哥華 世界盃 加拿大

延伸閱讀

世足賽／地主溫哥華準備好了！機場新科技迎接270萬旅客

世足賽／開踢在即 FIFA主席警告洛城「快樂野蠻人」將入侵

世足賽／C羅與梅西最後一舞！美加墨世界盃重點一次看

世足賽／不只看足球更看流行巨星 世界盃4大音樂亮點搶先看

相關新聞

輝達黃仁勳登韓綜「劉Quiz」收視率創新高 竟被1問題問倒

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳首度登上南韓綜藝節目「劉Quiz」，節目10日播出，南韓全國收視率達5.743%，為該節目開播以來最高。黃仁勳在節目中回顧他的人生、與南韓的淵源，大談對韓食的偏好，而且還被主持人劉在錫的一道題目問倒。

妻子車禍醒來把全家當陌生人 丈夫苦守8年重辦婚禮感動全網

真愛能戰勝遺忘，讓有情人再一次相愛。馬來西亞1名男子與妻子結婚多年，育有7名子女，豈料妻子經歷車禍後徹底失憶，醒後完全不認得丈夫與子女。面對愛妻把自己視為「陌生人」，情深的丈夫在8年裏不離不棄，悉心照顧其起居，近日更決定在家中重辦婚禮，親手為愛妻戴上當年的婚戒，深情承諾「再次交出我的心」。

僅日本官方半價！中國黑牌導遊入侵2大遊樂園 「保母級服務」搶VIP客

據日媒SPA！報導，日本兩大主題樂園近期出現新違規亂象。繼大阪環球影城（USJ）4月30日發布罕見公告，警告園內出現未經許可的營利導遊後，東京迪士尼樂園也爆出遭中國業者大舉入侵。許多標榜「私人VIP團」的仿冒官方行程，正透過中國社群平台小紅書猖獗販售，且生意興隆。

東京池袋傳強盜傷害案 大陸籍女性遭搶約160萬元

日本東京池袋街頭昨天晚間發生一起強盜傷害案件，一位60歲中國籍女性疑似遭兩名男子噴灑催淚噴霧、毆打，裝有約800萬日圓（...

西班牙聖家堂主體終於完工！高第留給世人的百年奇觀之作

「跨越百年時空，『上帝的建築師』作品終於完工......」世界知名的西班牙巴塞隆納「聖家堂」（Sagrada Família）經過144年漫長的建造過程，終於在2026年完成主塔建設，成為世界最高的教堂。聖家堂也選在6月10日高第逝世100周年之際，由教宗良十四世於聖家堂內主持彌撒、為新塔落成祈福。聖家堂是由19世紀加泰隆尼亞的建築師高第（Antoni Gaudí）所設計，其複雜結構與浩大工程，終其一生未能親手完成建設；後世持續接力建造，至今已累積144年的時間，為世界建設時間最長久的教堂。不過目前主塔完成後，還有其他建築立面與裝飾工程，預計「真正的全部完工」還需要再10年左右的時間。

加拿大航空無照機師17年飛900航班 退休前才被抓

加拿大有關單位9日指控一名多年任職於加拿大航空的機師涉嫌詐欺，指稱他在未取得擔任機長所需資格的情況下，17年間仍執飛數百小時，並形容這是一場「讀起來像電影劇本」的精心騙局。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。