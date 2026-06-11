東京池袋傳強盜傷害案 大陸籍女性遭搶約160萬元

「跨越百年時空，『上帝的建築師』作品終於完工......」世界知名的西班牙巴塞隆納「聖家堂」（Sagrada Família）經過144年漫長的建造過程，終於在2026年完成主塔建設，成為世界最高的教堂。聖家堂也選在6月10日高第逝世100周年之際，由教宗良十四世於聖家堂內主持彌撒、為新塔落成祈福。聖家堂是由19世紀加泰隆尼亞的建築師高第（Antoni Gaudí）所設計，其複雜結構與浩大工程，終其一生未能親手完成建設；後世持續接力建造，至今已累積144年的時間，為世界建設時間最長久的教堂。不過目前主塔完成後，還有其他建築立面與裝飾工程，預計「真正的全部完工」還需要再10年左右的時間。

2026-06-11 16:46