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東京池袋傳強盜傷害案 大陸籍女性遭搶約160萬元

中央社／ 東京11日綜合外電報導
圖為東京池袋，日本城市示意圖。歐新社
圖為東京池袋，日本城市示意圖。歐新社

日本東京池袋街頭昨天晚間發生一起強盜傷害案件，一位60歲中國籍女性疑似遭兩名男子噴灑催淚噴霧、毆打，裝有約800萬日圓（約新台幣160萬元）現金的肩背包也被搶走。

日本放送協會（NHK）、TBS電視台引述東京警方消息報導，現場目擊者於昨晚8時30分左右，撥打報案電話稱東京都豐島區池袋的行人路段「發生了搶案」。

案發現場就在池袋車站西北方大約400多公尺處，是餐廳與商辦大樓林立的熱鬧街區。

東京警方調查指出，這位60歲中國籍受害女性當時被兩名男子噴灑疑似催淚噴霧的液體，且後腦勺遭到毆打，肩背包被奪走。兩名嫌犯得手後隨即逃離現場，受害女性頭部受輕傷。

受害女性向警方聲稱，包包內放有約800萬日圓現金。目前警方正依強盜傷害案件偵辦，全力追緝這兩名在逃嫌犯的下落。

今年2月下旬，大阪市住吉區街頭也曾發生一起強盜傷害事件，遭搶金額達500萬日圓，受害者同樣為中國籍民眾。

強盜 東京 NHK

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