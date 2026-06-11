聽新聞
0:00 / 0:00
東京池袋傳強盜傷害案 大陸籍女性遭搶約160萬元
日本東京池袋街頭昨天晚間發生一起強盜傷害案件，一位60歲中國籍女性疑似遭兩名男子噴灑催淚噴霧、毆打，裝有約800萬日圓（約新台幣160萬元）現金的肩背包也被搶走。
日本放送協會（NHK）、TBS電視台引述東京警方消息報導，現場目擊者於昨晚8時30分左右，撥打報案電話稱東京都豐島區池袋的行人路段「發生了搶案」。
案發現場就在池袋車站西北方大約400多公尺處，是餐廳與商辦大樓林立的熱鬧街區。
東京警方調查指出，這位60歲中國籍受害女性當時被兩名男子噴灑疑似催淚噴霧的液體，且後腦勺遭到毆打，肩背包被奪走。兩名嫌犯得手後隨即逃離現場，受害女性頭部受輕傷。
受害女性向警方聲稱，包包內放有約800萬日圓現金。目前警方正依強盜傷害案件偵辦，全力追緝這兩名在逃嫌犯的下落。
今年2月下旬，大阪市住吉區街頭也曾發生一起強盜傷害事件，遭搶金額達500萬日圓，受害者同樣為中國籍民眾。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。