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「這裡沒有伊波拉」 網路錯誤資訊阻民主剛果防疫

中央社／ 巴黎11日綜合外電報導

隨著不信任感跟病毒一起蔓延，錯誤資訊正阻礙遏止剛果民主共和國（簡稱民主剛果）致命伊波拉（Ebola）疫情的努力。

法新社報導，一段在網路上廣為流傳的影片中，一名自稱人在民主剛果的女子說：「這裡沒有伊波拉，每個人都過得很好。」

她說：「唯一有伊波拉的地方是在社群媒體和國際媒體上。」

這段短片在社群平台X上獲得超過4.1萬次按讚，這只是圍繞在最新疫情的大量錯誤資訊中的一個例子，這波疫情已在民主剛果奪走115條人命。

流行病學家恩夸（Hemes Nkwa）表示，正如COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情時一樣，虛假資訊的範圍從否認疾病存在，到指控當局為了經濟利益而虛構疫情。

在網路上、甚至在村莊廣場上，有些人將猝死歸咎於巫術，而另一些人則認為伊波拉是一場騙局，目的在吸引外國援助。

非政府組織「行動援助」（ActionAid）估計，在處於疫情中心的東北部伊圖里省（Ituri ），將近1/3的人不相信伊波拉是真的。

世界衛生組織（WHO）秘書長譚德塞（TedrosAdhanom Ghebreyesus）警告，「錯誤訊息幾乎與病毒本身一樣危險，且傳播速度同樣驚人」。

「行動援助」的雅庫布（Saani Yakubu）表示錯誤資訊正在延誤治療，許多病患很晚才尋求醫療照顧。

這也讓接觸者追蹤變得更加困難，因為家屬會隱瞞資訊，而公衛人員也害怕進行家訪。

非政府組織「國際醫療行動聯盟」（ALIMA）的巴瑞（Mamadou Kaba Barry）告訴法新社，一些援助人員和政府工作人員甚至遭到攻擊。

專家表示，錯誤資訊伴隨著每一次的伊波拉疫情，但近年來隨著社群媒體的興起而激增。

流行病學家恩夸說，除了缺乏資訊之外，這個問題也反映出更深層的信任危機。

她說：「在民主剛果，幾次伊波拉疫情都發生在局勢不穩、政治緊張、貧困，有時甚至是對機構長期不信任的背景下。」

恩夸告訴法新社，謠言剛好填補缺乏資訊的空白，協助人們將恐懼合理化，或重新奪回對敘事的控制感。

雅庫布表示，解決之道是透過與社群密切合作來重建信任，包括培訓能夠「用當地語言分享資訊」的大使。

專家指出，社群領袖、倖存者甚至傳統治療師都可以發揮作用，恩夸說他們擁有「強大的社會公信力」。

她說：「當他們成為盟友時，他們的影響力可以顯著提升公共衛生對策的成效。」

伊波拉 剛果 疫情

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