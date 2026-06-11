教宗良十四世西班牙行 為聖家堂新塔主持祝福儀式

教宗良十四世（Pope Leo XIV）今天在巴塞隆納（Barcelona）著名地標聖家堂（Sagrada Familia Basilica）主持彌撒，為宏偉的新塔進行祝福，這座教堂現已成為全球最高的教堂。

法新社報導，儀式結束後，煙火與燈光秀點亮聖家堂外牆，變幻的色彩映照著這座尚未完工的教堂，突顯其高聳尖塔的壯麗輪廓。

約90分鐘的彌撒由600人合唱團獻唱，出席者包括西班牙總理桑傑士（Pedro Sánchez）、國王菲利佩六世（King Felipe VI）與王后雷蒂西亞（QueenLetizia）。

教宗以西班牙語、加泰隆尼亞語及拉丁語布道。在色彩繽紛的彩繪玻璃與樹狀石柱之間，他呼籲和平，表示「我們不能一邊信仰耶穌，一邊鼓吹戰爭；我們不能一邊信仰耶穌，一邊殺害無辜的人」。外界認為，這番談話含蓄地影射美國總統川普政府的政策。

彌撒尾聲時，這位出生於美國的教宗為聖家堂中央的耶穌基督塔祝福。這座高塔2月落成，使整座教堂高度達到172.5公尺。

教宗抬頭凝視高塔後，向塔身灑下聖水，接著轉向信眾同樣施予祝福，現場掌聲與歡呼聲不斷。

廣場周邊的窗戶與陽台擠滿觀禮民眾。

聖家堂是建築大師高第（Antoni Gaudi）設計的現代主義傑作，去年吸引近500萬人次參觀。

聖家堂工程始於1882年，預計仍需約10年才能完全竣工。

結束巴塞隆納行程後，教宗將前往加納利群島（Canary Islands），聚焦移民議題。由於這座大西洋群島是非法移民進入歐洲的重要門戶，因此備受關注。